عنبة مع يسرا ومسلم مع عادل أديب.. مطربون يدخلون التمثيل لأول مرة فى2023

يبدو أن نجاح مطرب الراب الشهير أبيوسف مع زينة فى مسلسل الليلة وما فيها، الذي عرض على منصة شاهد vip، قد يفتح الأبواب لكثير من نجوم جيله، ليخوضوا نفس التجربة مع فنانين أخرين، وكان أخرهم المطرب الشاب عنبة الذى أعلن مشاركته فى مسلسل حمدالله على السلامة للفنانة الكبيرة يسرا ، والتى تخوض به موسم رمضان القادم.

عنبة مع يسرا فى مسلسل حمدالله على السلامة

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل العدل جروب فيديو من التحضيرات النهائية للمسلسل ويظهر فيها عنبة وهو يقوم بحفظ دوره بجانب يسرا استعدادا لبدء التصوير.

مسلسل «حمدالله على السلامة» بطولة الفنانة يسرا، مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف محمد ذو الفقار إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

ويجسد عنبة خلال أحداث المسلسل دور ابن يسرا ويتعرض لكثير من المشاكل التى تحاول يسرا حلها طوال أحداث المسلسل.

مسلم يخوض أولى تجاربه التمثيلية

وأيضا من المطربين الشباب الذين يخوضون أولى تجاربهم التمثيلية مع بداية عام 2023 المطرب مسلم وذلك من خلال فيلم سينمائى يقوم بتصويره حاليًا مع المخرج عادل أديب.

وفى تصريح خاص لصدى البلد أكد مسلم أنه قبل بداية التصوير خضع للعديد من الكورسات والورش التمثيلية حتى يتمكن من تقديم شخصيته أمام الكاميرا بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى تعمليات المخرج عادل أديب والتى كان يعتبرها بمثابة كورس تمثيل إضافي فى كواليس التصوير.

هاني الدقاق وشاهين يشاركون مسلم بطولة الفيلم

ومن المفترض أن يضم هذا الفيلم مجموعة من المطربين الشباب ومنهم المطرب شاهين وهاني الدقاق ويقدم كل منهم شخصيته الحقيقية فى إطار درامي مناسب لأحداث الفيلم.

عمر كمال يدخل التمثيل بداية 2023

وكان المطرب عمر كمال قد أعلن خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عن نيته لخوض تجربة التمثيل خلال الفترة القادمة، وقال عمر كمال فى البرنامج انه انتهى من تصوير فيلم جديد بعنوان ساعة إجابة مع نبيلة عبيد وآيتن عامر.

ولم يكشف عمر كمال عن الموعد النهائى لطرح هذا الفيلم، مؤكدا أنه من المفترض أن يطرح فى النصف الأولى من عام 2023