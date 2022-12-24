مكتوبة بماء الذهب على جلد غزال.. ضبط نسخة توراة أصلية مهربة من سوريا

تمكّنت السلطات التركية من كشف محاولة تهريب نسخة توراة أثريّة نادرة قادمة من سوريا إلى مدينة إسطنبول، والقبض على عدة أشخاص متورطين في العملية كانوا يحاولون بيعها بمبلغ خيالي.

وحسب "وكالة إخلاص" التركية تمت مصادرة نسخة التوراة التي تعود لنحو 700 عام، والمكتوبة على جلد الغزال بماء الذهب، في منطقة بولانجاك في ولاية غيرسون شمال البلاد، بعد عبورها الحدود السورية، وذلك لبيعها بمبلغ 1.5 مليون دولار.

وبيّنت الوكالة الإخبارية أن التوراة ذات الأوراق الذهبية بحجم دفتر الجيب وأن المدعو (ي .م) جاء إلى غيرسون قبل 3 أيام قادماً من إسطنبول للبحث عن عملاء ومشترين للتوراة المذكورة في ولايتي أوردو وغيرسون، حيث تم القبض عليه متلبّساً في مقهى في منطقة بولانجاك من قبل المخابرات المدنية التابعة لقوات الدرك.

وأضافت أنه بعد التحقيق معه اعترف أنه اشترى التوراة من شخص سوري في إسطنبول وجاء إلى هذه المنطقة في مسعى منه لإيجاد مُشترٍ، في حين أكدت مديرية الأمن في غيرسون أن تهمة (انتهاك القانون لحماية الأصول الثقافية والطبيعية) وُجّهت للمشتبه به لمحاكمته.

وبيّنت المديرية أن التوراة ذات الأوراق الذهبية أُخذت من المتاحف المنهوبة في سوريا وتمّ جلبها إلى إسطنبول عن طريق شخص سوري، مشيرةً إلى أن التوراة أُرسلت إلى متحف آيا صوفيا لفحصها من قبل الخبراء وتحديد قيمتها الأثرية والدينية.

عمليات سابقة

كانت السلطات التركية ضبطت العام الماضي في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد 5 نسخ توراة يعتقد أنها تعود لما قبل ألف عام وذلك بعد تلقّيها بلاغاً حول إدخال مجموعة من الكتب التاريخية إلى البلاد، عبر طرق غير قانونية، كما أوقفت في عام 2016 لاجئاً سورياً في إسطنبول حاول بيع نسخة قديمة من التوراة عمرها 600 عام، مكتوبة على جلد حوت بحسب وكالة الأناضول.

وبينت الوكالة أن أحد أفراد الشرطة تواصل مع المشتبه به، قبل نحو شهر على أنه مشترٍ وطلب صوراً ومقاطع فيديو لنسخة التوراة الموجودة لديه، وأوهمه بنيته دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لإتمام الصفقة، مضيفة أن الفرق الأمنية أوقفت المشتبه به عقب مقابلته المشتري الوهمي في أحد الفنادق بمنطقة السلطان أحمد وصادرت نسخة التوراة التي يبلغ حجمها 48*78 سم.

وذكر اللاجئ السوري عقب التحقيق معه أن نسخة التوراة ملك لأسرته وأنه قام بتهريبها من سوريا إلى تركيا في حين أكد خبراء من متحف "توب كابي" أنه بعد إجراء فحوصات أولية على التوراة تبيّن أن النسخة أصلية.