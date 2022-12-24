عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتوبة بماء الذهب على جلد غزال.. ضبط نسخة توراة أصلية مهربة من سوريا

صدى البلد

تمكّنت السلطات التركية من كشف محاولة تهريب نسخة توراة أثريّة نادرة قادمة من سوريا إلى مدينة إسطنبول، والقبض على عدة أشخاص متورطين في العملية كانوا يحاولون بيعها بمبلغ خيالي.

وحسب "وكالة إخلاص" التركية  تمت مصادرة نسخة التوراة التي تعود لنحو 700 عام، والمكتوبة على جلد الغزال بماء الذهب، في منطقة بولانجاك في ولاية غيرسون شمال البلاد، بعد عبورها الحدود السورية، وذلك لبيعها بمبلغ 1.5 مليون دولار.

وبيّنت الوكالة الإخبارية أن التوراة ذات الأوراق الذهبية بحجم دفتر الجيب وأن المدعو (ي .م) جاء إلى غيرسون قبل 3 أيام قادماً من إسطنبول للبحث عن عملاء ومشترين للتوراة المذكورة في ولايتي أوردو وغيرسون، حيث تم القبض عليه متلبّساً في مقهى في منطقة بولانجاك من قبل المخابرات المدنية التابعة لقوات الدرك.

وأضافت أنه بعد التحقيق معه اعترف أنه اشترى التوراة من شخص سوري في إسطنبول وجاء إلى هذه المنطقة في مسعى منه لإيجاد مُشترٍ، في حين أكدت مديرية الأمن في غيرسون أن تهمة (انتهاك القانون لحماية الأصول الثقافية والطبيعية) وُجّهت للمشتبه به لمحاكمته.

وبيّنت المديرية أن التوراة ذات الأوراق الذهبية أُخذت من المتاحف المنهوبة في سوريا وتمّ جلبها إلى إسطنبول عن طريق شخص سوري، مشيرةً إلى أن التوراة أُرسلت إلى متحف آيا صوفيا لفحصها من قبل الخبراء وتحديد قيمتها الأثرية والدينية.

عمليات سابقة
كانت السلطات التركية ضبطت العام الماضي في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد 5 نسخ توراة يعتقد أنها تعود لما قبل ألف عام وذلك بعد تلقّيها بلاغاً حول إدخال مجموعة من الكتب التاريخية إلى البلاد، عبر طرق غير قانونية، كما أوقفت في عام 2016 لاجئاً سورياً في إسطنبول حاول بيع نسخة قديمة من التوراة عمرها 600 عام، مكتوبة على جلد حوت بحسب وكالة الأناضول.

وبينت الوكالة أن أحد أفراد الشرطة تواصل مع المشتبه به، قبل نحو شهر على أنه مشترٍ وطلب صوراً ومقاطع فيديو لنسخة التوراة الموجودة لديه، وأوهمه بنيته دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لإتمام الصفقة، مضيفة أن الفرق الأمنية أوقفت المشتبه به عقب مقابلته المشتري الوهمي في أحد الفنادق بمنطقة السلطان أحمد وصادرت نسخة التوراة التي يبلغ حجمها 48*78 سم.

وذكر اللاجئ السوري عقب التحقيق معه أن نسخة التوراة ملك لأسرته وأنه قام بتهريبها من سوريا إلى تركيا في حين أكد خبراء من متحف "توب كابي" أنه بعد إجراء فحوصات أولية على التوراة تبيّن أن النسخة أصلية.

يصطادونهم كالدببة.. اللاجئون العرب يواجهون الموت بـ اليونان| تفاصيل مؤلمة

إسرائيل تواصل ضرباتها لحزب الله في سوريا.. وتكشف عن مصدر إنتاج المسيرات

السلطات التركية توراة نسخة التوراة تركيا التوراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

هل تسبب كهربا في إصابة أكرم توفيق متعمداً؟ تفاصيل

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا بـ قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

سقوط قتلى وجرحى.. شاهد لحظة انفجار ضخم في جنوب أفريقيا

حمص الشام.. الصحة: مشروبات تزيد الشعور بالدفء وتعزز المناعة خلال الشتاء

محال الذهب والأسلحة والكحول ومكاتب الخدم.. أبرز أنشطة تتطلب موافقة أمنية للترخيص

في ساعات الصباح الأولى.. كارثة تنهي حياة 20 روسيًا| تفاصيل الحريق المروع

مكتوبة بماء الذهب على جلد غزال.. ضبط نسخة توراة أصلية مهربة من سوريا

لم ينفق عليها وطردها من المنزل.. تفاصيل مأساوية في حياة جميلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تدفى.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

أوجاع وآلام النجوم فى 2022.. سمية الخشاب تفقد والدتها وجومانا مراد تعلن وفاة والدها

بعد أنباء انفصالهما.. 10صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

فيديو

بث مباشر لكبار القراء.. أول ختمة مجودة للقرآن الكريم من مسجد الحسين

قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ