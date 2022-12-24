بسبب الإنجاب.. إيمى سمير غانم ترد على متابع دفاعا عن شقيقتها

هاجمت الفنانة إيمى سمير غانم أحد متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، حيث سألها عن سبب عدم إنجاب دنيا سمير غانم مجددا بعد ابنتها كايلا.

وجاء رد إيمى سمير غانم قاسيا حيث قالت: "والله مش من حقك تكتب كده وعيب، هو أنتم تعرفوا هما في إيه، ولا في حياتهم إيه؟ ما تخليكم في حالكم.. إحنا شوفنا كتير.. مالوش لازمة استظراف في حياتنا، من قلبي قبل الفجر كده.. حسبي الله ونعم الوكيل".

إيمى سمير غانم

إيمى سمير غانم

تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين و كتبت: “محتاجة ليهم أوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل واتصور واشوف ناس وأصحاب الحمد لله بس بصراحة أرجع بالليل أشد في شعري وصورتهم دي بتخليني مش اعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي، أرجو الدعاء ليهم وليا.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”.

وتواجدت إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيمت 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم.

وعرض فيلم “تحت تهديد السلاح” في ألمانيا، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي وبطولة النجم حسن الرداد ومي عمر و شيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن.

وكانت دنيا سمير غانم حرصت على اصطحاب ابنتها “كايلا” فى أحد عروض مسرحيتها “آنستونا”، والذى يعرض على مسرح الكيروفيستفال.