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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القوة الضاربة.. العشري يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

طارق العشري
طارق العشري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة طارق العشري، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الأهلي، والمقرر إقامته غدًا الأحد ، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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مران قوي للاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي :

حراسة المرمى: الهانى سليمان - عمر صلاح.
خالد عبد الفتاح و احمد حكم و محمود شبانه و صديق او جولا و محمد نادى و شريف رضا و احمد مصطفى و محمد عصام و محمود عبد الحليم " حليمو" و احمد جمال و بنجامين بواتينج و احمد عبد الرسول و ممدوح عبدربه و دوكوا دودو و محمد سعيد " مكرونه" وأبو بكر محمد و الصباحى عماد وعلى ذكى و سعيد هانى.

ويدخل سموحة السكندري اللقاء في المركز الـ ١٢ برصيد ٧ نقاط، جمعهما من ٨ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمباراة سموحة بالدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف  فى اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

ويخوض الأهلي مرانه الاخير اليوم على ستاد التتش ثم يختار كولر قائمة المباراة التى تتوجه لدخول معسكر مغلق الليلة.

موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها أن تقام في تمام السابعة مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواجهة جديدة بين الأهلي وسموحة

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

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