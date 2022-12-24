الأزهر يكرم حفظة كتاب الله.. الفتيات يتصدرن الفائزين ويتفوقن على الذكور.. "الضويني" لأولياء المكرمين: أكرمكم الله كما أكرمتم أبناءكم

وكيل الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن

الفتيات يتصدرن الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

وكيل الأزهر: تكريم حفظة كتاب الله جزء من حقهم وحق والديهم

وكيل الأزهر لأولياء المكرمين: أكرمكم الله كما أكرمتم أبناءكم

وكيل الأزهر: تكريم حفظة القرآن وتوقيرهم من إجلال الله سبحانه وتعالى

كرم الجامع الأزهر، الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وعددهم (32) طالبا وطالبة من إجمالي المتقدمين للمسابقة وعددهم (5000)، حيث تقدم (2000) طالب لمستوى القرآن كاملا، وعدد (1500) طالب لنصف القرآن، وعدد (1500) لربع القرآن.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن أي تكريم مهما بلغ لا يوفي هؤلاء الحفظة الكرام حقهم، بل هو جزء من حقهم علينا، فهم يحملون في قلوبهم القرآن العظيم، وهو كلام الله العزيز، وإن هذا التكريم ليس لهم فقط، بل هو للوالد الذي رعى ولده ليحفظ، وللأم التي أعانت ولدها على الحفظ، وأقول لهما من مكاني هذا: أكرمكم الله كما أكرمتم أبناءكم، ورزقكم برهم، وأحب أن أذكركم بأن العلاقة مع القرآن لا تنتهي عند حفظه، وإنما تمتد إلى معانيه، وتحويلها إلى واقع عملي، وخلق واقعي، تأسيا بسيد الأولين والآخرين.

وأوضح وكيل الأزهر خلال كلمته باحتفالية الجامع الأزهر لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، أن الكلام عن القرآن الكريم، وفضائل حفظه، ومنزلة أهله أمر محبب إلى النفس، ولم لا! وهم الذين خصهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم بالشرف فجعلهم أهل الله وخاصته، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لأصحابه مبينا منزلتهم: «إن لله أهلين من الناس، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولأجل منزلة أهل القرآن العالية كان إكرامهم وتوقيرهم من إجلال الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبيّن وكيل الأزهر، أن القرآن الكريم هو العمل الدائم الذي يتصل ثوابه أبد الدهر حتى يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وهو المعجزة الخالدة الباقية التي تعصم الأمة من الغواية، وتصون أبناءها من العماية، وبقدر تمسك الأمة به تبقى عزيزة، قال صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ، وأن تواتر القرآن ليذكرنا بأنا أمة لها تاريخ، وأننا مهما حاول المعرضون تزييف تاريخنا أو تحريف أفكارنا فإن هويتنا راسخة كالجبال الشُّمِّ.

وأكد وكيل الأزهر أن فصاحة ألفاظ القرآن وعذوبة كلماته لتذكرنا بما يجب أن نتحلى به من جمال، وأن آياته لتذكرنا بالأخلاق التي يجب أن نكون عليها، وإن أوامره لتذكرنا بأننا أمة العلم والعمل، وأننا أخرجنا للناس نحمل الخير لهم عقيدة وشريعة وسلوكا، ولا يخفى على أحد أن الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية دعوية تقوم على أداء مهمة جليلة ألا وهي الحفاظ على القرآن الكريم وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحتى يؤدي الأزهر الشريف هذه الرسالة على أكمل كان لزاما على القائمين عليه أن يدركوا أهمية تلك الرسالة قياما بدور الأزهر الأعلى، واضطلاعا برسالته الأسمى، وهي حفظ كتاب الله - تعالى - وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، أشرف الأزهر على هذه المسابقةالمباركة، لاكتشاف حفظة كتاب الله من النشء الذي نعدهم لغد، ونشد على أيديهم، لمستقبل مضيء إن شاء الله تعالى.

وبين الدكتور الضويني أنه قد تقدم للمسابقة خمسة آلاف متسابق، ما بين السادسة والاثني عشرة من أعمارهم، عقدت لهم امتحانات على مراحل متعددة، في محافظاتهم تسهيلا على المتسابقين، ووصولا إليهم، حتى كانت التصفية النهائية في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وتم اختيار أكثرهم إتقانا للحفظ والتلاوة، فكان حري بنا أن نحتفل بهذا النشء المشرف، ولا بد لنا من أن ننبههم إلى أمر غاية في الأهمية، ألا وهو: إنك بحفظك كتاب الله - تعالى - فأنت في مرتبة عليا بين الناس، فاحفظ القرآن ولا تضيعه، وتعهده بالمراجعة، والفهم، ولتكن أخلاقك على قدر ما تحمل بين جنبيك، فإنه نور تسعى به في الدنيا والآخرة، فلا تكن سببا في نفور الناس منه، وإنما كن دليلا إليه بأخلاقك، وسلوكك في مجتمعك وأهلك.

واختتم وكيل الأزهر أننا نحتفل اليوم بهذه الكوكبة من أبنائنا حفظة القرآن الكريم، مشيدا بدعم ببنك فيصل الإسلامي، لهذه المبادرة الكريمة، التي تدل على وعي، واهتمام بالأجيال القادمة، وبصيرة بالطريق المستقيم لها؛ لتنجو من براثن الفتن، وإنا لنرجو أن تنتشر هذه المبادرات، في مصر وجميع الدول العربية والإسلامية، فلا خوف على جيل يرعاه آباؤه، ويتعهدونه بالعلم الصحيح، والرعاية الأخلاقية والأدبية؛ لينشأ صالحا، لنفسه، مصلحا لمجتمعه.



وفازت بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا الطالبة مودة السباعي، من محافظة الدقهلية، كما حصلت الطالبة هبة عبد الجليل الجيوشي، من محافظة البحيرة، على المركز الثاني، والطالبة حنين يحي صلاح، من محافظة البحيرة على المركز الثالث، المركز الرابع الطالبة ساره محمد مبروك رجب عبده عطيه محافظة البحيرة، المركز الخامس الطالبة جنى فريد شوقي فايد محافظة الجيزة، المركز السادس الطالبة مريم محمد سيد أبو سريع سلامه الجيزة، المركز السابع الطالب أحمد تامر ممدوح محمد صبري عليوة الشرقية، المركز الثامن الطالبة نورهان على طايع الشربيني محافظة البحيرة، المركز التاسع الطالب عزت تامر عزت عبد الغفار محافظة الجيزة، المركز العاشر الطالبة إسراء عبد المجيد عاشور عبد المجيد الغباشى محافظة البحيرة، المركز العاشر مكرر الطالب عمر محمد عبد الهادي محافظة البحيرة.

وعلى المستوى الثاني، حفظ نصف القرآن الكريم، فازت الطالبة لينا محمد السيد علي، من محافظة الدقهلية، بالمركز الأول، والطالبة جنات حسن فكري، من محافظة الدقهلية، بالمركز الثاني ، والطالب علي محمود أبو المعاطي، من محافظة الغربية على المركز الثالث، والمركز الرابع الطالب، يوسف هاني طلبه إسماعيل محافظة الدقهلية، المركز الخامس الطالبة مريم الشربيني على الشربيني محافظة البحيرة، المركز، السادس الطالبة هنا عصام إبراهيم فرج الخولي محافظة الغربية، المركز السابع الطالبة هاجر أحمد جابر بدير محافظة الدقهلية، المركز الثامن الطالبة جني ممدوح محمود قطب حسن محافظة الجيزة، الركز التاسع الطالبة وفاء مصطفى محمد محافظة البحيرة، المركز العاشر الطالبة حواء طارق محمود عبد القادر احمد محافظة الجيزة، المركز العاشر مكرر الطالبة نوران محمود عبد النبي عثمان محافظة الدقهلية.



وعلى المستوى الثالث، حفظ ربع القرآن الكريم، فاز الطالب إسلام محمد حسن، من محافظة قنا، بالمركز الأول، والطالبة جودي وائل من محافظة الجيزة بالمركز الثاني، والطالبة جودي محمد من محافظة الجيزة بالمركز الثالث، المركز الرابع الطالبة تسنيم يوسف سعيد محافظة البحيرة، المركز الخامس الطالبة لمار محمد علي محافظة الجيزة، المركز السادس الطالبة مريم صغير أبو الوفا صغير محافظة قنا، المركز السابع الطالبة جودي محمد صلاح مراد بكر محافظة الجيزة، المركز الثامن رحمة يسن علي يسن محافظة القاهرة، المركز العاشر الطالب مؤمن محمد همام سعد محافظة المنوفية، المركز العاشر هنا أبو النور محمد محافظة البحيرة.

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن