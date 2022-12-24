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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الزوجة الأصيلة رزق.. شاهد| أول صورة لـ سعد الصغير مع أم أولاده

سعد الصغير وطليقته
سعد الصغير وطليقته

نشرت الفنانة برلنتي فؤاد الباشا، أول صورة للفنان سعد الصغير وزوجته الأولى وأم أولاده نورا، وذلك بعد طلاقه من زوجته الثانية برلنتي عامر.

وكتبت برلنتي فؤاد الباشا، على صورة سعد الصغير وزوجته الأولى: "الزوجة الأصيلة رزق؛ أختي وحبيبتي نورا".

وكشفت الفنانة برلنتي عامر، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل الاعتداء عليها من قبل طليقها المطرب سعد الصغير، وأبرز الخلافات التي كانت معه.

 

وإليكم أبرز التصريحات.

حدفنا بالطوب
كشفت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، عن تفاصيل خلافها الأخير معه، معلقة “أنا كنت قاعدة مع سعد الصغير في الفيلا، وفجأة حدث خلاف وتعدى عليا بالضرب، وشدني من شعري


وقالت أنه “كلمت أمي وأختي وأول ما جم شتم وقال ألفاظ وركبت مع والدتي العربية ، وفجأة سعد الصغير جه ورانا بسرعة بعربيته وخبط فينا ومسك الطوب وحدفه على أزاز العربية بتاعتنا وأختي دماغها اتفتحت لما كسر أزاز العربية”

وتابعت “أنا بقالي مع سعد الصغير 4 سنوات وكنت ساعات ببقى معاه في شغله”.

 

عملت "هربانة منها "


وأشارت إلى أنه “عملت أعمال فنية من مسلسل ”رأس الغول" مع محمود عبد العزيز وعملت "هربانة منها ".

 

لست راقصة.. والمصايب اللي أنا فيها دي بسبب سعد الصغير
أكدت أن “المصايب اللي انا فيها كلها بسبب سعد الصغير، حتى لما كنت بدخل شغل يكلم الناس من ورايا عشان أمشي من الشغل”.

وقالت "روحت صورت في مسلسل وبعد التصوير تم حذف المشاهد الخاصة بي وعرفت إن هو السبب ومكانش عايزني أظهر عشان  كان بيحبني حب تملك".

سعد الصغير سعد الصغير وزوجته الأولى برلنتي عامر برلنتي فؤاد الباشا

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