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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الحَكَم | خناقة شوارع بعد مباراة فاركو وغزل المحلة والأمن يتدخل

صدى البلد

وقعت خناقة شوارع بعد إنتهاء مباراة غزل المحلة وفاركو، حيث توجه مدرب المحلة إلى السيد منير حكم اللقاء بعد إلغاء هدف في الوقت القاتل ،وتدخل الأمن على الفور لحماية حكم اللقاء .

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة  غزل المحلة وفاركو في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري .

جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة متوسطة من جانب الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الفريقين .

ومع انطلاق احداث الشوط الثاني شهدت المباراة ضغطا هجوميا من قبل لاعبي غزل المحلة حيث نجح جابرييل أوروك في تسجيل هدف الفوز لصالح غزل المحلة من خلال  كرة عرضية من أحمد الشيخ من يمين منطقة الجزاء قابلها جابرييل أوروك بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى قبل مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو الذي قام بالغاء الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب المحلة محمد بازوكا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المحلة إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، فيما وصل فاركو للنقطة الثامنة في المركز الحادي عشر.

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