تتويج الأهلي ببطولة السوبر| نادين السلعاوي: الكأس دافع لمزيد من البطولات

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة فريق السلة سيدات بالأهلي، إن تتويج الفريق ببطولة السوبر دافع ‏جديد للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، لا سيما أن الأهلي يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق.‏

وأكدت نادين السلعاوي أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج باللقب، وأن شخصية الفريق ‏دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.‏

وشددت لاعبة السلة على أن بطولة السوبر خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك ‏بها الفريق، وإضافة المزيد منها إلى دولاب البطولات بالنادي.‏

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.‏

وكان الفريق قد توج مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق هليوبوليس، ‏بنتيجة 75-62، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏