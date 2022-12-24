تتويج الأهلي ببطولة السوبر| نادين السلعاوي: الكأس دافع لمزيد من البطولات

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة فريق السلة سيدات بالأهلي، إن تتويج الفريق ببطولة السوبر دافع جديد للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم الحالي، لا سيما أن الأهلي يمتلك كافة المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق.
وأكدت نادين السلعاوي أن دوافع الأهلي كانت قوية للتتويج باللقب، وأن شخصية الفريق دائمًا ما تظهر في مثل تلك المواقف.
وشددت لاعبة السلة على أن بطولة السوبر خطوة مهمة في مشوار تحقيق كافة البطولات التي يشارك بها الفريق، وإضافة المزيد منها إلى دولاب البطولات بالنادي.
وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الفريق قد توج مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق هليوبوليس، بنتيجة 75-62، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.