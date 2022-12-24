هالة مصطفى: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز بكأس السوبر

أكدت هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن بطولة كأس السوبر التي توج بها الفريق كانت تمثل هدفًا للجميع داخل الفريق من أجل الاستمرار في التواجد على منصات التتويج.

وأوضحت أن الجهاز الفني تعامل مع المباراة باهتمام كبير وتحضيرات مكثفة، وأن الفوز باللقب جاء بسبب روح الفانلة الحمراء التي تظهر بشكل كبير في الأوقات الصعبة.

وأشارت إلى أن الفوز باللقب يحقق مكاسب عديدة، ويؤكد أن الفريق يمتلك العناصر التي لديها طموحات بلا حدود في المنافسة على الألقاب والتربع على عرش اللعبة.

وتوج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.