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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية تنظم المؤتمر السنوي لها .. الاثنين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن انعقاد المؤتمر العلمى السنوى بعنوان " حوض النيل مستقبل التنمية المستدامة الفرص و التحديات ، وذلك خلال الفترة 26-27 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية .

ويأتى اختيار موضوع المؤتمر الدولى السنوى للكلية للعام الجامعى 2023-2022، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالملف الافريقى وتنفيذا لتوجيهات السياسات المصرية الخارجية، وتماشيا مع رؤية الاتحاد الافريقى و انطلاقا من الدور الريادي لمصر فى القارة الافريقية وما يعكسه الاهتمام البالغ لرؤية مصر 2023 بقضايا التنمية المستدامة فى القارة ، ومن ثم فى حوض النيل.

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وعلي جانب آخر نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بالمجان، افتتحه الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم أكثر من 15 ألف قطعة ملابس تم توزيعها بالمجان على الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس بالمجان لطلابها طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور.

وأكد الدكتور جمال الشاذلي، أن جامعة القاهرة تشهد خلال الفصل الدراسي الثاني أكثر من معرض ملابس مجانا للطلاب، منها معارض ملابس ستكون مخصصة لطلاب وطالبات المدن الجامعية.

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