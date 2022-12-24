اتحاد طلاب هندسة القاهرة ينظم بطولة لـ تنس الطاولة وجوائز مالية للفائزين

أعلن إتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن تنظيم يوم رياضي وبطولة لتنس الطاولة في فرع الكلية الرئيسي بالجيزة.

وأوضح إتحاد طلاب كلية كلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مسابقة تنس الطولة سوف تقام غدآ الأحد 25 ديسمبر وانه سوف يكون هناك العديد من الجوائز المالية تتمثل فى التالى:

- 200 ج للمركز الأول.

- 150 ج للمركز الثاني.

- 100 ج للمركز الثالث.

بإضافة إلي أن المسابقة سوف تكون مخصصة فهناك مسابقات للطلاب ومسابقة للطالبات .

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بفرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة البحر الأحمر.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزير وجه باستعداد الجامعات الكامل لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المُقررة سلفًا من المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات، لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على مشروع الاتفاقية المُلحقة بالاتفاق التنفيذي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالمباني الجامعية المُمول من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة رشا بدري مدير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، حول أهداف البنك والمزايا التي يوفرها للجامعات والباحثين وآليات العمل، ودوره في ترشيد الموارد. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على إطلاق الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية www.nbsle.scu.eg ويتميز الموقع بإمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، والتصفح والبحث عن الأجهزة وخصائصها ومكان تواجدها على مستوى الجامعات ومعرفة تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي، فضلًا عن وجود لوحة تحكم Dashboard وإمكانية استخراج التقارير الاحصائية اللازمة لمُتخذي القرار بالجامعات.