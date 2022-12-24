فرص عمل بنظام التعاقد | اعرف الشروط

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي وأيضا توفر لهم مميزات مثل التأمين الصحي والاجتماعي وعليه تعلن دائما الحكومة عبر شركاتها عن وظائف شاغرة.

فرص عمل شركة المياه بالبحر الأحمر

بنظام التعاقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن فرص عمل ووظائف شاغرة حيث أعلنت عن حاجتها إلى عامل «حفر - صرف صحي» .



شروط وظائف شركة المياه والصرف 2022

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدي المتقدم لشغل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل مايلي :-

- تتضمن الشروط الخاصة ب فرص عمل شركة المياه والصرف بالبحر الأحمر أن يكون المتدقم حاصلًا على الشهادة «الإعدادية - الابتدائية - محو الأمية».

- كما يشترط في المتقدم لشغل وظيفة شركة المياه ألا يزيد السن عن 30 عاما في أول يناير 2022.

- كما يلزم على المتقدم لوظائف شركة المياه بالبحر الأحم أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة اخلاق لا تقل عن جيد او تم إعفاؤه من تأديتها.

- وتتضمن الشروط أبضا أن التقديم يقتصر علي أبناء محافظة البحر الأحمر والمقيمين بها إقامة دائمة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- كما أعلنت الشركة فى إعلانها أنها غير ملتزمة بتوفير السكن.

- كما تضمنت الشروط ألا يكون سبق له العمل بالشركة أو إنهاء خدمته لأي سبب.

- كما تتضمن الشروط أبضاألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية.

- كما يلزم اجتياز الاختبارات المقررة

- كما يتم توريد مبلغ وقدرة 50 جنيها لا ترد علي الحساب 34130616774500015 البنك الأهلي المصري فرع الغردقة وذلك لكل متقدم على حدة.

- ويقوم المتقدم بملء النموذج المعد علي موقع الشركة ولن يعتد بغير ذلك.

- ويكون العمل فى الوظائف المتاحة عبر نظام ط التعاقد وعلى أن يوضع المتعاقد تحت الاختبار 3 شهور.



ووفق لإعلان الشركة سيتم توزيع الذين اجتازوا الاختبارات طبقا لاحتياجات العمل بالمواقع الخارجية والمناطق النائية والنوبات الليلية بفروع الشركة المختلفة علي مستوي المحافظة أو خارجها.

الأوراق المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف

وبعد الإلمام بشروط الوظيفه هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الواجب على الراغبين في التقديم تحضيرها من أجل الوظائف المتاحة والتي تشمل مايلي:-



- يقوم الراغب في التقديم على وظائف شركة المياه التوجه لموقع الشركة فقط ويتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة إلكترونيا خلال 20 يوم حتي 9 من شهر يناير المقبل 2023.

- يقوم الراغب في التقديم على الوظائف المتاحة بسحب كافة أصول الأوراق «سكانر ملون على الوجهين»، ورفعها على موقع الشركة بصيغة «آر إية آر».

- إحضار شهادة المؤهل الدراسي

- كمت يلزم رفع شهادة الميلاد

- كما تعد بطاقة الرقم القومي من بين المستندات المطلوبة

- كما يجب على المتقدم إحضار صورة شخصية حديثة

- كما يتم رفع ايصال التوريد بالبنك