توجيهات من الخطيب بسرعة سفر أكرم توفيق إلى النمسا للعلاج من الإصابة

كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اليوم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إنه بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وفي ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يجري حاليًّا سرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا، لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق وأن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق.

وأضاف أنه في ضوء الاتصالات التي جرت مع الطبيب، سوف يتمكن لاعب الأهلي من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية الشهر الجاري.