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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توجيهات من الخطيب بسرعة سفر أكرم توفيق إلى النمسا للعلاج من الإصابة

صدى البلد

كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اليوم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إنه بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وفي ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يجري حاليًّا سرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا، لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق وأن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق.

وأضاف أنه في ضوء الاتصالات التي جرت مع الطبيب، سوف يتمكن لاعب الأهلي من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية الشهر الجاري.

 

أشعة الرنين المغناطيسي الرباط الصليبى اكرم توفيق الدكتور أحمد أبو عبلة سيد عبد الحفيظ

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