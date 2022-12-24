هترجع بسرعه.. رسالة مساندة من حسين الشحات لـ أكرم توفيق بعد إصابته

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى أكرم توفيق بعد إصابته بالرباط الصليبي.



وقال الشحات عبر صفحته علي "انستجرام": قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.. انت أكتر حد مؤمن وكلك يقين بقضاء الله.



وتابع "ألف سلامه عليك يا حبيب أخوك وكلنا ثقة فيك انك هترجع بسرعه وقريب وأقوى وأحسن من الأول إن شاء الله يا اخويا"







وكان الأهلي أعلن امس نتيجة الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق حيث أثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسم اللاعب مع الأهلي .



ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غدا على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.