طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. اعرف مواد اليوم

يواصل، طلاب المعاهد الأزهرية، في صفوف النقل بالمرحتلين الإبتدائية والإعدادية، اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية، الامتحان اليوم في مادة التربية الإسلامية، ومادة العلوم، ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، الامتحان في مادة التربية الإسلامية، ومادة الدراسات الاجتماعية.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان في مادة أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، ومادة العلوم.

ويؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، الامتحان في مادة اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.

تعليمات ونصائح للطلاب

١- ضرورة ارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم ومنع العدوى.

٢ - الحضور إلى لجنة الامتحان مبكرا.

٣ - الحضور إلى المعهد بكامل أدوات الطالب.

٤ - الحضور إلى المعهد بزي المعهد المناسب.

٥ - عدم الحضور إلى المعهد بالتليفون المحمول منعا باتاً نهائيا.

٦ - عدم كتابة أئ شىء على ورقة الأسئلة.

٧ - الانصراف مباشرة بعد انتهاء لجنة الامتحانات، وعدم الانتظار خارج المعهد.

٨ - اعرف جدولك مع الالتزام بالمواد وأيام الحضور

٩ - التزام الطلاب بالجلوس فى مقاعدهم المحددة لهم طبقا لأرقام الجلوس .

١٠ - غير مسموح بتبادل الأدوات بين الطلاب والطالبات

محظورات خلال الامتحانات



وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

أولاً: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.