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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف الشباب Moto G13

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G13

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف موتورولا الجديد Moto G13 ، والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيأتي الهاتف بتصميم مميز مع جوانب مسطحة مع الحافة اليمنى التي تحتوي على أزرار الطاقة ومستوى الصوت، كما يضم الهاتف وحدة كاميرا مستطيلة، تم تركيب الكاميرتين في حلقتين دائرتين. 

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف موتورولا Moto G13 سيحتوي على منفذ USB-C للشحن، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومكبر صوت في الأسفل، وعلى الجانب الأمامي ، يتميز الهاتف الذكي بشاشة مسطحة ذات حواف رفيعة، تتداخل الفتحة الموجودة في أعلى الوسط فيها مع كاميرا الصور الشخصية. 

ومن المرجح أن يأتي هاتف موتورولا Moto G13 بشاشة من نوع AMOLED، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G13 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن  بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C، مع نظام التشغيل Android 13. 

ويدعم هاتف موتورولا Moto G13 تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، هذا بالإضافة إلى أن الهاتف سيأتي نسخة أخرى بتقنية 4G ، مع بمعالج من نوع Snapdragon 732G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 و 6 و 8  جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت. 

  

 

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