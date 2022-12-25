سهلة ولذيذة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل عجة القرنبيط لمحبي القرنبيط ولمتابعي الدايت.
المقادير طريقة عمل عجة القرنبيط
قرنبيط مسلوق
5 بيضات
ثوم
م ك كزبرة جافة
كزبرة خضراء
بصل بودر
م ص بيكنج بودر
بقدونس
فلفل أخضر رومى
فلفل حار
نصف كوب دقيق
كمون
ملح - فلفل أسود
طريقة عمل عجة القرنبيط
* قطعى القرنبيط المسلوق صغيراً
* شوحى الثوم فى الزيت على النار
* أضيفى القرنبيط والفلفل الأخضر الرومى
* أضيفى البيض والدقيق والبيكنج بودر للخليط بعيداً عن النار وقلبى
* أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى وصبى الخليط فى بايركس وادخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.
يمكن تناولة بجانب البطاطس المسلوقة، كما يمكن تناوله بالخبز المحمص.