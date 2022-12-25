سهلة ولذيذة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل عجة القرنبيط لمحبي القرنبيط ولمتابعي الدايت.



المقادير طريقة عمل عجة القرنبيط



قرنبيط مسلوق

5 بيضات

ثوم

م ك كزبرة جافة

كزبرة خضراء

بصل بودر

م ص بيكنج بودر

بقدونس

فلفل أخضر رومى

فلفل حار

نصف كوب دقيق

كمون

ملح - فلفل أسود



طريقة عمل عجة القرنبيط



* قطعى القرنبيط المسلوق صغيراً

* شوحى الثوم فى الزيت على النار

* أضيفى القرنبيط والفلفل الأخضر الرومى

* أضيفى البيض والدقيق والبيكنج بودر للخليط بعيداً عن النار وقلبى

* أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى وصبى الخليط فى بايركس وادخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.

يمكن تناولة بجانب البطاطس المسلوقة، كما يمكن تناوله بالخبز المحمص.