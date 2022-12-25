عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

عجة القرنبيط
عجة القرنبيط

تقدم الشيف ناني حفظي طريقة عمل عجة القرنبيط لمحبي القرنبيط ولمتابعي الدايت. 

بمذاق لذيذ.. طريقة عمل كفتة البطاطس بحشو اللحم

4 علاجات منزلية للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية


المقادير طريقة عمل عجة القرنبيط

 


قرنبيط مسلوق
5 بيضات
ثوم  
م ك كزبرة جافة  
كزبرة خضراء
بصل بودر
م ص بيكنج بودر
 بقدونس
فلفل أخضر رومى
فلفل حار
نصف كوب دقيق 
كمون 
ملح - فلفل أسود 


طريقة عمل عجة القرنبيط 


* قطعى القرنبيط المسلوق صغيراً 
* شوحى الثوم فى الزيت على النار 
* أضيفى القرنبيط والفلفل الأخضر الرومى 
* أضيفى البيض والدقيق والبيكنج بودر للخليط بعيداً عن النار وقلبى 
* أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى وصبى الخليط فى بايركس وادخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.

يمكن تناولة بجانب البطاطس المسلوقة، كما يمكن تناوله بالخبز المحمص. 

الفلفل الأسود الرائحة الكريهه طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل عجة كفتة البطاطس الفلفل الأخضر بيكنج بودر اللحم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

انخفاض الدولار 12 جنيها والذهب يفقد 40 .. ماذا يحدث في الأسواق؟

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

الأهلي يستعين بـ«الجوكر» في كأس العالم للأندية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومشبعة

إزاي تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة من صنفين

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة متكاملة ورخيصة

بعد إثارتها للجدل.. كبابجي يكشف طريقة عمل الكفتة المشوية مثل المحلات

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل كريب بطاطس شهى ورخيص

طريقة عمل صينية الفراخ فى الفرن

ترشيحاتنا

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

محاصرة 18 عاملا في الصين بعد انهيار منجم ذهب فوقهم

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 25-12-2022

كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات.. وبيع التذاكر بالدولار للأجانب قريبا

دعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة.. داوم عليهما لو وقفت أمامك حاجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

فيديو

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ