تحرك عاجل من الخطيب بشأن إصابة أكرم توفيق.. وموعد اجراء العملية

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسرعة سفر أكرم توفيق إلى النمسا لإجراء عملية جراحية على الركبة بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها أكرم توفيق، أمس عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية في أقل من عام.

ويتوجه أكرم توفيق الي النمسا لإجراء العملية الجراحة علي يد نفس الطبيب الذي أجرى العملية السابقة.

وسيتم إجراء عملية الرباط الصليبي لـ أكرم توفيق قبل نهاية الشهر الجاري بعد الاتفاق بين طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة والطبيب النمساوي.

وأصيب أكرم توفيق، في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، وتجددت الإصابة مرة أخرى منذ يومين خلال مشاركته في مران الأهلي.

