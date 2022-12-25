قبل ما تخرج.. حالة المرور على الطريق الدائري والطرق الصحراوية الآن

تشهد حركة المرور على الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية، استقرار نسبي على أغلب الأنحاء، مع عدم ظهور تأثيرات على الطرق الصحراوية والرئيسية للمسافرين بين المحافظات.

حالة المرور على الطريق الدائري الآن

ويشهد محور 26 يوليو بطء في حركة المرور في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان، مع استقرار الحالة المرورية على الاتجاه الأخر حتى الشيخ زايد وطريق الإسكندرية الصحراوي، وتستقر حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق بشتيل وإمبابة بالإتجاهين، وأيضا الطريق الدائري بالوراق وباسوس، والتقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى مناطق المرج ومؤسسة الزكاة.

ايضا تستقر حالة المرور على الطريق الدائري بمناطق السلام والقاهرة الجديدة وحتى القطامية والمعادي والتقاطع مع طريق الأوتوستراد، مع استقرار الحالة المرورية على مناطق إثر النبي ودار السلام وأعلى كورنيش النيل حتى مناطق المنيب والكونيسة ومحور المريوطية.

كما تشهد المحاور الرئيسية استقرارا تاما في حركة مرور السيارات، حيث تستقر حركة مرور السيارات على محورا الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي بمناطق العاصمة وحلوان والبدرشين حتى مناطق أكتوبر.

محور 26 يوليو

حالة المرور على الطرق الصحراوية

أما عن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تستقر حركة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء، مع استقرار حالة المرور على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

الطريق الدائري

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- رقم مرور أكتوبر 38355532