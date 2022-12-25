برلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح

وصفت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية بأنه خطوة على الطريق الصحيح تجاه حماية الأسرة المصرية.

وأضافت النائبة رحاب موسى فى بيان صحفى لها أن الرئيس السيسي حريص على حماية الكيان الأسري والتصدي لكل المظاهر السلبية التي تهددها ، مشيدة بالتوجه الموجود في مشروع القانون الذي يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.



ودعت عضو مجلس النواب ، إلى ضرورة توجيه بتبسيط وتسهيل صياغة مواد مشروع القانون على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه ، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأكدت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة إلى توحيد القوانين ذات العلاقة بموضوع واحد تجلى في مشروع الأحوال الشخصية الجديد الذي يلغي تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.