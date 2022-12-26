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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : تواجه خسارة

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

سيضع برج الجدي معايير عالية لأنفسهم، لكن صدقهم وتفانيهم ومثابرتهم ستقودهم إلى أهدافهم، إنهم يقدرون الولاء والعمل الجاد على كل الأشياء الأخرى، ويحافظون على ارتباطهم بهذه الصفات حتى عندما يكونون أقل شأناً من الناحية الفكرية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات الفلك 2023 .. مواليد هذه الأبراج الأقل حظا

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توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية إنه قد يكون يومًا جيدًا وقد تركز على أهداف حياتك المهنية، قد يتخذ البعض قرارًا للإقلاع عن الإدمان والتركيز على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، تبدو حياة الحب طبيعية وقد تحاول أن تفعل شيئًا لجعلها مثيرة، قد يلتقي العزاب بشخص مميز اليوم ويمكن أن يؤدي هذا الاجتماع إلى فصل جديد من حياتك.

برج الجدي اليوم مهنيا

قد يأخذ البعض قروضًا ضخمة لتوسيع الأعمال التجارية، قد يقوم البعض بإجراء تغييرات على عملهم أو وظيفتهم، يمكن للطلاب الجدد استكشاف بوابات الوظائف أو زيارة وكالات التوظيف للحصول على عروض عمل جيدة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

إنه يوم معتدل من الناحية الصحية، قد تكون مستعدًا لاتخاذ بعض الخطوات الصارمة لتحسين حالتك الصحية الجسدية والعقلية.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

قد تخطط لشيء مميز لمن تحب، لكن شريكك قد لا يقبل بسبب التزامات أخرى.

توقعات برج الجدي خلال الفترة المقبلة

يشار إلى خسارة العمل بالنسبة للبعض، قد تضطر إلى تفجير مدخراتك من أجل إنقاذ عملك أو تغطية هذه الخسارة، اتخذ خطوات صغيرة للعودة إلى المسار الصحيح.

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