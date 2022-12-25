البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.



وزار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، وكان في استقباله قداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية، وسفير اليونان بالقاهرة وبعض المطارنة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد.



ورحب غبطة البطريرك بقداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لزيارة قداسته وتهنئته.



تكون الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.