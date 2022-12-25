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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ: التعامل مع 49 نقطة تجمع لمياه الأمطار بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على التعامل فورا مع تجمعات مياه الأمطار والتي وصل عددها إلى 49 نقطة، بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي والمرور وجميع الجهات المختصة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للمحافظ لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بجميع أنحاء الإسكندرية، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وأوضح الشريف أن المحافظة تعرضت منذ الساعات الأولي من فجر اليوم لسقوط مياه أمطار غزيرة، نتج عنه تواجد تراكمات بعدد من الأماكن على مستوى المحافظة.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، لافتاً أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة ، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

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