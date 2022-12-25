مفاجأة.. مسؤول صيني يعترف بتسجيل إصابات كارثية بكورونا

أكد تشاو وي، مدير مركز أبحاث السلامة الحيوية بكلية الصحة العامة بجامعة الطب الجنوبية الصينية، أن القرار الذي أصدرته لجنة الصحة الوطنية الصينية بعدم نشر أي معلومات وبائية حول إصابات كورونا، يعني أن النشر اليومي للمعلومات الوبائية لم يعد ضروريا، وذلك بسبب تزايد الأعداد بشكل كبير بعد تخفيف قيود كورونا.

وقال المسؤول الصيني وذلك حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني: "التغيير في استراتيجيات الوقاية والسيطرة وانتشار سلالة "أوميكرون" على نطاق واسع جعل الناس أكثر وعيًا بمخاطر الفيروس، ولم يعد من السهل التسبب في حالة من الذعر بين الناس".

وانتشرت كورونا في الصين بشكل كبير خاصة بعدما قررت الحكومة الصينية تخفيف قيود كورونا أو المعروفة بسياسة (صفر كوفيد) من خلال تخفيف قيود الدخول والخروج من الصين أو إجراء المسحات الطبية. وجاء ذلك بعد غضب الشعب الصيني من هذه السياسة والمطالبة بإلغائها.

وتقول بعض التقارير إن ما يقرب من 15% من الشعب الصيني أصيب بفيروس كورونا، وسجلت هونغ كونغ وماكاو وتايوان خلال يوم واحد 9 ملايين حالة، ومن ناحية أخرى سجلت مدينة تشينغداو نصف مليون إصابة، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للجنة الصحة الوطنية الصينية.