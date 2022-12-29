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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : تزعج شريك حياتك

صدى البلد

تتسم أنثى برج الجدي بأنها ذكية، تعمل بجد، وتتحكم بشكل كامل في مصيرها، ستحصل دائمًا على ما يخططون له، في كل من الحياة الشخصية والمهنية - بدون أعذار، وقد يشتهر برج الجدي بأنه عنيد، لكنهم يعرفون ببساطة ما يريدون، ويعرفون أيضًا كيف يرغبون في أن يتصرف الآخرون.

وإليك توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29/12/2022.

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برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

الناس سيحبون ويقدرون تفانيك اليوم، سواء كان ذلك على الجبهات المحلية أو المهنية ، فإن طريقة تفكيرك ونهجك ستحقق نتائج إيجابية ، والتي ستجعلك راضيًا وسعيدًا في نفس الوقت. 

توقعات برج الجدي صحيا 

قد يتم تشخيص أحد أفراد عائلتك بمرض خطير اليوم ، مما يزعج البيئة المحيطة بك بأكملها، استشر الطبيب في مثل هذه الحالة دون إضاعة الوقت في بدء العلاج.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد يزعجك شريكك عن غير قصد أو يتركك مستاءً اليوم، على الرغم من أنه ليس مقصودًا على الإطلاق ، يمكنك التفكير في نسيانه، إذا كنت تواجه المشكلة ، ففكر في التحدث معهم لتوضيح الموقف في أقرب وقت ممكن، يُنصح المتزوجون حديثًا بالتعبير عن حبهم للحفاظ على الرومانسية الجيدة في حياتهم.

توقعات برج الجدي مهنيا 

سيستمتع الناس في العمل بوقت رائع اليوم، سيميل العمل بأكمله إلى الانتهاء قريبًا مع اكتساب التقدير لعملك الشاق وجهودك. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

إنه يوم رائع للتعرف على إدارة الثروات التي يمكن استخدامها لاحقًا لاتخاذ بعض قرارات الاستثمار الرائعة.

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