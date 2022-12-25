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مراسل القاهرة الإخبارية: القرارات الغربية تجاه موسكو توقف عملية المفاوضات مع اوكرانيا

صدى البلد

قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكوـ إن عملية التفاوض من الجانب الروسي مطروحة منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها مفاوضات مشروطة بتحقيق الأهداف الروسية.

أضاف "مشيك" أن القرارات الغربية العدائية تجاه موسكو هي التي توقف عملية المفاوضات، بحسب التصريحات الروسية.

وأوضح أن موسكو تريد أن تكون أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح بعيدة عن حلف الناتو حتى لا يكون هناك تهديد على الأراضى الروسية والمواطن الروسي من جانب الحلف، وهو ما ترفضه أوكرانيا.

كما ذكر أنه لا توجد أي معلومات رسمية صادرة من وزارة الدفاع الروسية عن هجمات جوية جديدة على الأراضي الأوكرانية اليوم.

خيرسون وزابوريجيا

متابعًا أن القوات الروسية تستعد الآن للتحرك من أجل تحرير مقاطعات خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك والتي يسيطر عليها الآن الجيش الأوكراني.

اختتم"مشيك" حديثه لـ"القاهرة الإخبارية" قائلًا إن استهداف القوات الأوكرانية للداخل الروسي يعطى منحى جديدًا للحرب، وهو ما يدفع الجيش الروسي لاستهداف مناطق صنع القرار والمقرات الحكومية الأوكرانية ومقر الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" ذاته.

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