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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الطريق متهالك.. أهالي عزبة الجندي بالمنيا يستغيثون: لا يصلح للسير

صدى البلد

أعرب أهالي عزبة الجندي يونان التابعة لقرية ملاطيه مركز مغاغه محافظة المنيا ، عن استيائهم بسبب سوء حالة الطريق ، والذي يعد الطريق الرئيسي  عزبة الجندى  حيث أن الطريق ضييق جدا ولا يسمح للأسعاف أو المطافي لدخول هذه العزبة ولا للأطفال الذين يذهبون الى المدارس ، مما يتسبب فى العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن ياسر جمعه جوده فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق عزبة الجندى، وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين بتوسيع و رصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات”، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.


وأضاف: “على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة”، مطالبا بتوسيع و رصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن.

وأشار : ان يوجد طريق عرض ثلاثه متر بطول 120 م ووجد من الجهه الشرقيه مسقي خاصة في جواب من الجمعيه الزراعيه ان المسقي دي عامه وليس خاصه يعني والمسقي دي طولها 70متر .


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة المنيا والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لتوسيع و رصف الطريق و انارته والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01125162742

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة المنيا رصف الطريق عزبة الجندى عدم صلاحيته للسير عليه مركز مغاغة الطريق الرئيسى

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