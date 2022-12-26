القابضة لكهرباء مصر تطلق خدمات التواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حرصا من وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر علي تقديم خدمات مميزة ومتميزة للسادة المواطنين والعاملين، فقد تم اطلاق خدمات جديدة للتواصل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر و ذلك عبر ( الفيس بوك - الواتس اب - التليجرام - تويتر - انستجرام - اليوتيوب - التيك توك - لينكد ان -ساوند كلاود )

(Facebook - WhatsApp- telegram- twitter - YouTube- tiktok- SoundCloud- linkedin ) وذلك لسهولة وسرعة الوصول الينا وتواصلكم معنا ولاتاحة المعلومات والرد علي الاسئلة والاستفسارات ومتابعة حل شكاوى المواطنين .

وتحت عنوان "الآن .. معاك من أي مكان" أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمات الشركة من خلال الرقم 01507501111 على تطبيق واتس آب للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير كافة الخدمات إلكترونيا.



وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه يمكن للمواطن متابعة خدمات الشركة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فى آى وقت من خلال

مؤكده أن كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطن أصبحت متاحة إلكترونيا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، موكدا أن المشترك يمكنه الحصول على الخدمة بضغطة على هاتفه المحمول.

https://linktr.ee/eehcsm

https://www.facebook.com/EEHCSM

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.