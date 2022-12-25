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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي تهنئ مشاهديها بقرب العام الجديد: متفائلون بـ 2023

صدى البلد

هنأت الإعلامية قصواء الخلالي مشاهديها بقرب بداية العام الميلادي الجديد، قائلة “كل سنة وحضراتكم طبيبين، وكل سنة والمصريين بخير، وكل سنة وكلنا بخير”، الأسبوع دة هو الأسبوع الأخير في السنة ونبدأ معاكم موسم جديد وحالة جديدة من السنة الجديدة.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إن شاء الله متفائلين إن السنة الجديدة تكون خير علينا جميعا وتكون أجمل من اللي فاتت، اللي فات كان فيه حاجات حلوة كتيرة وطيبة ونحمد ربنا على كل حاجة وكان فيه بردو حاجات قاسية وصعبة كلنا مرينا به.

وواصلت: إجمالا لما نبص للدنيا والحياة نحب نشوف الأجمل والأحلى والحاجات اللي كانت رحمة ربنا كبيرة جدا بينا فيها، ونشوف عدا علينا كأشخاص وكأفراد وكدولة وكدنيا أزمات أد إيه وربنا نجانا والناس قادرة تكمل لحد دلوقتي واقفة على رجليها من أزمات شخصية وصحية ومادية، كل دول عدوا على الجميع والحمد لله منقولش غير كدة وقادرين نستمر ونكمل بفضل لينا بتوفيقه لينا وستره معانا.

العام الميلادى الجديد العام الجديد المساء مع قصواء قصواء الخلالي العام الميلادي

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