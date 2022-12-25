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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية لكن سنحاول منعها

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حرب عالمية ثالثة ووقوع كارثة نووية.

وحسب صحيفة في "روسيسكايا جازيتا" الروسية: قال مدفيديف: "إذا لم نحصل على ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب روسيا؛ فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى.. وسيظل العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية، لكن ستفعل روسيا كل شيء لمنع حصول ذلك".

إلي ذلك، قال  مدفيديف، إن الشيء الوحيد الذي يمنع أعداء روسيا اليوم من شن حرب شاملة هو إدراك أن موسكو ستسترشد بسياسة الدولة في مجال الردع النووي، وفي حالة وجود تهديد، يجب اتخاذ إجراء رادع.

وقال مدفيديف، إن “الغرب يدعم نظام كييف المجنون بكل قوته"، وتساءل عما إذا كان مستعدًا “بأيدي كييف لشن حرب شاملة ضدنا، بما في ذلك حرب نووية”.

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وأضاف: "المشكلة هي أنه في هذه الحالة، لن يكتشف أحد فيما بعد ما كان ضربة انتقامية أو ضربة وقائية، وهذا، بالطبع، يخيف الغرب، الذين ألهموا لفترة طويلة الرعاع السياسيين الأوكرانيين بوهم الحصانة والحصانة مقابل الطاعة التامة".

وقال: “لذلك يوازن العالم الغربي بين الرغبة الشديدة في إذلال روسيا إلى أقصى حد والإساءة إليها وتقطيع أوصالها وتدميرها من جهة، والرغبة في تجنب حدوث كارثة نووية من جهة أخرى".

روسيا موسكو الناتو مدفيديف حرب عالمية ثالثة

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