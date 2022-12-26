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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يحث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الحوار

أرشيفية
أرشيفية

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم الأحد، إلى استئناف الحوار، جاء ذلك ضمن خطاب التهنئة التي ألقاها في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد.

 

ونقل موقع "فاتيكان نيوز" عن البابا فرانسيس قوله "بينما يجلس الكثيرون حول مائدة غنية، فإن كميات هائلة من الطعام تهدر يوميا وتنفق الموارد على الأسلحة".

 

وأدان بابا الفاتيكان استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية عرضت الملايين لخطر المجاعة، مشددا على أن تلك الأزمة لا ينبغي أن تقلل من القلق على الأشخاص الذين دمرت حياتهم بسبب صراعات أخرى مثل سوريا وميانمار وإيران وهايتي ومنطقة الساحل في أفريقيا.

 

ودعا البابا فرانسيس إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية وغيرها من النزاعات، واصفا العالم الحالي بأنه يعاني من "مجاعة سلام"، داعيا إلى مساعدة المشردين واللاجئين والفقراء الباحثين عن الراحة والدفء والطعام.

 

وفي وقت سابق، هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد.

 

وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".
 

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