الحكومة : سوف تجد الدولة حلا نهائيا لقيمة الـ6 مليارات دولار في فترة وجيزة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مؤكدا أنه جاء لمناقشة أمر الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية.





أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين ، أن اجتماع اليوم شهد إعلان الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال فترة لا تتجاوز 23 يوما، لافتا إلي أن هذا قلل من مستوى البضائع والسلع بالموانئ من 14.5 مليار دولار.

حل نهائي



وتابع كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن باتت السلع الموجودة 9.5 مليار دولار فقط من السلع بالموانئ، ومطلوب مني في الوقت الحالي أوفر عملة بقيمة 6 مليارات دولار للبضائع الموجودة بالموانئ، والقطاع المصري وفر 5 مليار دولار في خلال 23 يوما.

وأكمل كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سوف تجد الدولة حل نهائي لقيمة الـ6 مليارات دولار في فترة وجيزة".