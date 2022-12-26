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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة : سوف تجد الدولة حلا نهائيا لقيمة الـ6 مليارات دولار في فترة وجيزة

نادر سعد متحدث الوزراء
نادر سعد متحدث الوزراء

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مؤكدا أنه جاء لمناقشة أمر الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية.
 

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نادر سعد: لو هناك مصري بالخارج ولديه إقامة سارية يستطيع استيراد سيارة


أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين ، أن اجتماع اليوم شهد إعلان الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال فترة لا تتجاوز 23 يوما، لافتا إلي أن هذا قلل من مستوى البضائع والسلع بالموانئ من 14.5 مليار دولار.

 

حل نهائي


وتابع كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن باتت السلع الموجودة 9.5 مليار دولار فقط من السلع بالموانئ، ومطلوب مني في الوقت الحالي أوفر عملة بقيمة 6 مليارات دولار للبضائع الموجودة بالموانئ، والقطاع المصري وفر 5 مليار دولار في خلال 23 يوما.
وأكمل كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سوف تجد الدولة حل نهائي لقيمة الـ6 مليارات دولار في فترة وجيزة".

 

مجلس الوزراء نادر سعد السلع بالموانئ رئيس الوزراء التاسعة

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