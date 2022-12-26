الحكومة توجه ضربات موجعه للسوق السوداء لعملة الدولار.. المتحدث يفجر مفاجأة

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وجهت عدة ضربات للسوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي، لافتا إلى أن الدولة في وضع دولاري أفضل حاليا، و السلع التي تم الإفراج عنها مدخلات إنتاج، .

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى، مساء اليوم الأحد، أنه لهذا ستعمل المصانع بطاقة أعلى، ما ينعكس على زيادة المعروض من السلع الغذائية، وبالتالي سيزيد جانب العرض والإنتاج ويسهم ذلك في تقليل الأسعار، والسيطرة أكثر عن السوق السوداء".



السوق السوداء لعملة الدولار تعاني حاليا



وتابع السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن السوق الموازية للدولار أو السوق السوداء لعملة الدولار تعاني حاليا، بسبب الضربات التي وجهت لها في الفترة الأخيرة، وتعرضت الناس التي كانت تضارب على الدولار لخسائر.

