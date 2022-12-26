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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة علوم بيئية: التغيرات المناخية غيرت من قوة العاصفة على أمريكا وكندا

صدى البلد

 

كشفت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة والتغيرات المناخية، المتوقع حدوثه من العاصفة الثلجية التي تجتاح منطقة واسعة.

وكانت العاصفة الثلجية تسببت في إلغاء آلاف الرحلات الجوية بالولايات المتحدة وكندا

وقالت "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه العاصفة تحدث مرة واحدة كل عقد، ولكن قوتها وتأثيرها أكبر بكثير هذه المرة.

وأضافت، أن ما يحدث كان متوقعا للغاية بسبب التغيرات المناخية، والاختلاف في الظواهر الطقسية والمناخية، والتي حلت على الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وتابعت، أن العاصفة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في الطبيعي يكون المناخ بها معتدل، لكنها هذه السنة جاءت قاسية البرودة بسبب التغيرات المناخية.

https://youtu.be/HojoyrqwXn4

التغيرات المناخية الولايات المتحدة الامريكية الرحلات الجوية الولايات المتحدة أمريكا

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