روسيا تطالب إسرائيل بتسليمها 3 كنائس في القدس المحتلة

طالبت الحكومة الروسية، الأحد، إسرائيل بتسليمها ثلاث كنائس تاريخية على جبل الزيتون، في مدينة القدس المحتلة.

وأعلن رئيس الحكومة الروسي السابق سيرجي ستيباشين، المكلف باستعادة الممتلكات الروسية في إسرائيل، نيته التقدم إلى المحكمة العليا في إسرائيل لاستعادة ملكية كنيسة مريم المجدلية، وكنيسة الصعود إلى السماء، وكنيسة أهل الجليل، المقر الصيفي للبطريرك اليوناني الأرثوذكسي، حسب ما نقل موقع “آي 24” الإسرائيلي.

وتضم كنيسة مريم المجدلية، قبر للأميرة إليزابيث فيودوروفنا دوقة روسيا، التي قتلت عن الإطاحة بالقيصر في 1918، وقبر أليس أميرة بيتنبرج، حفيدة الملكة فكتوريا، ملكة بريطانيا جدة الملك البريطاني تشارلز الثالث.

واعتبر الموقع الإسرائيلي، أن رفع الدعوى، محاولة من موسكو لرفع شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخلياً.

وفي عام 2020 ، وقع نتنياهو على أمرا غير عادي بعنوان "إعلان بكلمة الملك في المجلس (الأماكن المقدسة)، حيث يُعلن بلاط الإسكندر مكانًا مقدسًا، وبالتالي لا يمكن للمحكمة مناقشة ملكيتها. في اليوم التالي، صدر قرار باسم الدولة بشأن طلب تجديد تسجيل الموقع باسم الاتحاد الروسي - الذي كان من المفترض نقله إلى روسيا.

