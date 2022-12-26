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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب في أحد الأماكن العامة.. فيديو

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للفنانة شرين عبد الوهاب وهي ترقص بعفوية مع زوجها الفنان حسام حبيب في إحدى الأماكن العامة في حالة من السعادة.

 

وداعبت الفنانة شيرين عبد الوهاب زوجها حسام حبيب على أنغام أغنية “ صبري قليل ” وسط تصفيق الحاضرين . 

 

ويذكر ان أعلنت منذ ساعات الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أول حفلاتها الغنائية بعد أزمتها الأخير وعودتها لحسام حبيب مجددا، وذلك في حفل استثنائي بالكويت وتحديدا يوم 12 من شهر يناير القادم.
 

وفور إعلان شيرين عن إقامتها لهذا الحفل وتلقت العديد من التعليقات السلبية من قبل جمهورها ورواد صفحتها والذين  اتخذوا منها موقفا سلبيا عقب عودتها لحسام حبيب مجددا بعد الخلافات التى كانت بينهما، بالإضافة إلى أزمتها مع شقيقها محمد ودخولها المصحة النفسية.

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