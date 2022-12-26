حدث ليلا| تعطيل الدراسة في 4 مناطق وتحذير من السيول.. فيديو لـ شيرين وزوجها يثير الجدل.. عاصفة ثلجية تقتل 30 أمريكيا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إعلان تعطيل الدراسة بجميع المدارس في 4 مناطق اليوم، وإعلان اتحاد الكرة بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0، فضلا مصرع أكثر من 30 شخصا جراء عاصفة ثلجية تضرب مناطق في أمريكا.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم على البلاد ، بعدما شهت البلاد أمس أمطار على مناطق الشمال مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد، حيث سقطت أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة كانت رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قلت حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

تحدث السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن الكثير من الأمور منها قضية الإفراج الجمركي، وارتفاع الدولار في السوق السوداء،..

أعلنت محافظة البحيرة عن تعطيل الدراسة في عدة مناطق اليوم الاثنين نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يفيد بخسارة الزمالك بنتيجة 2-0 من الجونة في بطولة الجمهورية 2001 في المباراة التي انتهت في الأصل بفوز الأبيض بنتيجة 2/1 والتي أقيمت 11 ديسمبر الجاري على ملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين والشباب. لاعب مخالف..

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للفنانة شرين عبد الوهاب وهي ترقص بعفوية مع زوجها الفنان حسام حبيب في إحدى الأماكن العامة في حالة من السعادة.

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، بأن عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة تجاوز الثلاثين شخصا.

مطالبات ساخنة بين روسيا و إسرائيل حول استعادة 3 كنائس تاريخية على جبل الزيتون ، لتدخل نفق التصريحات الاعلامية ،وفى السطور القادمة تعرض التفاصيل.

رفض الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنج، تصريحات روسيا بالاستعداد للتفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا، حتى بعد أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لمناقشة الحلول.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة مسيرة داخل قاعدة جوية في منطقة ساراتوف.