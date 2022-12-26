حدث ليلا| تعطيل الدراسة في 4 مناطق وتحذير من السيول.. فيديو لـ شيرين وزوجها يثير الجدل.. عاصفة ثلجية تقتل 30 أمريكيا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إعلان تعطيل الدراسة بجميع المدارس في 4 مناطق اليوم، وإعلان اتحاد الكرة بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0، فضلا مصرع أكثر من 30 شخصا جراء عاصفة ثلجية تضرب مناطق في أمريكا.
الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم على البلاد ، بعدما شهت البلاد أمس أمطار على مناطق الشمال مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد، حيث سقطت أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة كانت رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قلت حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصبح خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.
الحكومة تحاصر الدولار في السوق السوداء.. وتكشف موعد انخفاض السلع
تحدث السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن الكثير من الأمور منها قضية الإفراج الجمركي، وارتفاع الدولار في السوق السوداء،..
تعطيل الدراسة بجميع المدارس في 4 مناطق اليوم بعد تحذيرات الطقس السيء
أعلنت محافظة البحيرة عن تعطيل الدراسة في عدة مناطق اليوم الاثنين نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.
اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يفيد بخسارة الزمالك بنتيجة 2-0 من الجونة في بطولة الجمهورية 2001 في المباراة التي انتهت في الأصل بفوز الأبيض بنتيجة 2/1 والتي أقيمت 11 ديسمبر الجاري على ملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين والشباب. لاعب مخالف..
شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب في أحد الأماكن العامة.. فيديو
تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للفنانة شرين عبد الوهاب وهي ترقص بعفوية مع زوجها الفنان حسام حبيب في إحدى الأماكن العامة في حالة من السعادة.
مصرع أكثر من 30 شخصا جراء عاصفة ثلجية تضرب مناطق في أمريكا
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، بأن عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة تجاوز الثلاثين شخصا.
استعادة الممتلكات الروسية| موسكو تطالب إسرائيل بـ 3 كنائس.. وتل أبيب: محاولة لرفع شعبية بوتين
مطالبات ساخنة بين روسيا و إسرائيل حول استعادة 3 كنائس تاريخية على جبل الزيتون ، لتدخل نفق التصريحات الاعلامية ،وفى السطور القادمة تعرض التفاصيل.
إنهاء الحرب.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن عرض روسيا للتفاوض مع أوكرانيا
رفض الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنج، تصريحات روسيا بالاستعداد للتفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا، حتى بعد أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لمناقشة الحلول.
الجيش الروسي يقر بتعرض إحدى قواعده الجوية لهجوم ويعلن مقتل 3 جنود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة مسيرة داخل قاعدة جوية في منطقة ساراتوف.