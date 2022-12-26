الجيش الروسي يقر بتعرض إحدى قواعده الجوية لهجوم ويعلن مقتل 3 جنود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة مسيرة داخل قاعدة جوية في منطقة ساراتوف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن طائرة مسيرة هاجمت قاعدة إنجلز الجوية في منطقة ساراتوف، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي.

وأكدت الوزارة أن معدات الطيران في القاعدة الجوية لم تتضرر لكنها أشارت إلى مقتل 3 عسكريين بعد سقوط حطام الطائرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان بوسارجين، أن وكالات إنفاذ القانون الروسية، تتحقق من تعرض قاعدة إنجلز الجوية لهجوم.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

