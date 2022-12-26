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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يقر بتعرض إحدى قواعده الجوية لهجوم ويعلن مقتل 3 جنود

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة مسيرة داخل قاعدة جوية في منطقة ساراتوف.

 

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن طائرة مسيرة هاجمت قاعدة إنجلز الجوية في منطقة ساراتوف، مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي.

 

وأكدت الوزارة أن معدات الطيران في القاعدة الجوية لم تتضرر لكنها أشارت إلى مقتل 3 عسكريين بعد سقوط حطام الطائرة.

 

سماع دوي انفجارات في قاعدة جوية روسية قريبة من حدود أوكرانيا

روسيا تعلن أنها تتحقق من هجوم استهدف أحد قواعدها الجوية.. تفاصيل

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان بوسارجين، أن وكالات إنفاذ القانون الروسية، تتحقق من تعرض قاعدة إنجلز الجوية لهجوم.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.
 

الدفاع الروسية طائرة مسيرة قاعدة جوية عسكريين

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