تعطيل الدراسة بجميع المدارس في 4 مناطق اليوم بعد تحذيرات الطقس السيء

أعلنت محافظة البحيرة عن تعطيل الدراسة في عدة مناطق اليوم الاثنين نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.

جميع المدارس

وبحسب بيان للمحافظة ، قررت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة اليوم الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون).

تعطيل الدراسة

4 مراكز

ومن المقرر بحسب بيان المحافظة تعطيل الدراسة بنطاق 4 مراكز بالمحافظة وهى ( رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار ).

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فئات مستثناه

على أن يستثنى من قرار تعطيل الدراسة القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

هل تعطل الدراسة في دمياط؟

وعن حقيقة تعطيل الدراسة في محافظة دمياط كشفت الدكتورة منال عوض، المحافظ ، حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشفت ، محافظ دمياط، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدراسة مستمرة اليوم كما هي في المحافظة اليوم.

وتابعت الدكتورة منال عوض،: "اليوم يوم دراسي، لأن الأحوال الجوية لا تستدعي تعطيل الدراسة".

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم ، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيلها وخريطة سقوط الأمطار على البلاد ، بعدما شهت البلاد أمس أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة كانت رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

أمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

السيول

وبحسب بيان الأرصاد ، يستمر فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء، فيما تصل الحرارة الصغرى على سانت كاترين 4 درجات.

سيول

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 20 14

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 15

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 13

السويس 20 14

الزقازيق 20 14

شبين الكوم 20 14

طنطا 19 14

شلاتين 25 15

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 18 14

وادي النطرون 19 15

مطروح 19 14

السلوم 18 13

سيوة 19 08

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 23 13

كاترين 16 04

رأس سدر 22 15

نخل 18 07

طابا 17 13

نويبع 18 13

حلايب 22 18

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 24 16

الفيوم 20 11

بني سويف 20 11

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 22 10

أبو رماد 24 16