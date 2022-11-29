برلماني يدعو لحماية المواقع الأثرية من مخاطر السيول والأمطار

مع دخول فصل الشياء..

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب ، أنه لابد من تشديد الإجراءات لحماية المواقع الأثرية من مخاطر السيول والأمطار، وذلك لحماية المتاحف والمواقع الأثرية ودرء المخاطر التى يمكن أن تتعرض، لها خاصة مع دخول فصل الشتاء .

وأكد النائب أحمد سعد نويصر ، أنه من الضروري أن تقوم وزارة السياحة بالمراجعة علي أسطح المباني الأثرية والمتاحف ، وتقييم أدائها للتخلص من مياه الأمطار وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها ، والتأكد من وجود قنوات صرف تعمل على تصريف المياه ،وإضافة بعضها في تلك المباني التي تسمح بذلك إن احتاج الأمر.

كما اشار عضو مجلس النواب ،على أهمية تحديد الفتحات والمداخل التي تسمح بتسريب الأمطار والسيول إلي داخل المبني،ودراسة إمكانية تزويد المبني بالمواد والخامات اللازمة لإغلاق بعض الفتحات ولو بصورة مؤقتة، أو بناء بعض الحواجز والسدود أمام المداخل بالمواد المتوفرة مثل أكياس الرمل،للحماية من تسرب المياه للداخل،أو إقامة مصدات ترابية أمام مداخل المقابر والمعابد الفرعونية وذلك لحمايتها من الأمطار.

كما طالب النائب أحمد سعد نويصر، بضرورة المراجعة والتقييم لأنظمة تصريف مياه الأمطار والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم لفرع كفاءتها،لإزالة أي إنسداد لمجاري الصرف وفتحات التصريف واستحداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر.

وأختتم النائب حديثه ، بضرورة تقليل عدد القطع الأثرية القيمة والقريبة من مستوي الأرض وخصوصا تلك الموجودة في أماكن العرض المكشوف إلي مستويات أعلى أمانا ، وكذلك نقل القطع القيمة إلي الأدوار العليا في حال وجودها بالأدوار الأرضية ، ورفع تلك القطع في حال تعذر رفعها إلي الأدوار العليا كما هو الحال في بعض المخازن المتحفية والأثرية .