يؤدي إلى الوفاة.. تحذير عاجل من الأرصاد لمن يصور البرق بالهاتف

يجب عدم ملامسة أي أجسام معدنية..

حذرت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، من تصوير البرق بالهاتف المحمول في الشارع.



وأضافت إيمان شاكر ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم ، مساء اليوم الأحد ، أن تصوير البرق والرعد خطر، ويمكن أن يسبب تواصل كهريائي، الأمر الذي يمكن أن يسبب كارثة وحالات وفاة، وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين بقوة من هذا الأمر .

يجب عدم ملامسة اي اجسام معدني



وتابعت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن يجب عدم ملامسة اي اجسام معدني، في الشارع، في وقت البرق والرعد.