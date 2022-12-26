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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استعادة الممتلكات الروسية| موسكو تطالب إسرائيل بـ 3 كنائس.. وتل أبيب: محاولة لرفع شعبية بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

-روسيا تطالب اسرائيل بـ 3 كنائس 

- إسرائيل : رفع الدعوى محاولة لرفع شعبية الرئيس الروسي داخلياً

مطالبات ساخنة بين روسيا و إسرائيل حول استعادة 3 كنائس  تاريخية على جبل الزيتون ، لتدخل نفق التصريحات الإعلامية ،وفى السطور القادمة تعرض التفاصيل.

طالبت الحكومة الروسية، إسرائيل بتسليمها ثلاث كنائس تاريخية على جبل الزيتون، في مدينة القدس المحتلة.

 

وأعلن رئيس الحكومة الروسي السابق سيرجي ستيباشين، المكلف باستعادة الممتلكات الروسية في إسرائيل، نيته التقدم إلى المحكمة العليا في إسرائيل لاستعادة ملكية كنيسة مريم المجدلية، وكنيسة الصعود إلى السماء، وكنيسة أهل الجليل، المقر الصيفي للبطريرك اليوناني الأرثوذكسي، حسب ما نقل موقع “آي 24” الإسرائيلي.

وتضم كنيسة مريم المجدلية، قبر للأميرة إليزابيث فيودوروفنا دوقة روسيا، التي قتلت عن الإطاحة بالقيصر في 1918، وقبر أليس أميرة بيتنبرج، حفيدة الملكة فكتوريا، ملكة بريطانيا جدة الملك البريطاني تشارلز الثالث.

 

واعتبر الموقع الإسرائيلي، أن رفع الدعوى، محاولة من موسكو لرفع شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخلياً.

 

وفي عام 2020 ، وقع نتنياهو على أمرا غير عادي بعنوان "إعلان بكلمة الملك في المجلس (الأماكن المقدسة)، حيث يُعلن بلاط الإسكندر مكانًا مقدسًا، وبالتالي لا يمكن للمحكمة مناقشة ملكيتها. في اليوم التالي، صدر قرار باسم الدولة بشأن طلب تجديد تسجيل الموقع باسم الاتحاد الروسي - الذي كان من المفترض نقله إلى روسيا.

روسيا إسرائيل الحكومة الروسية كنائس تاريخية على جبل الزيتون

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