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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد: مأدبة عيد ميلاد للتظاهر ضد روسيا في وسط كييف

مأدبة عيد ميلاد للتظاهر
مأدبة عيد ميلاد للتظاهر ضد روسيا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مأدبة عيد ميلاد للتظاهر ضد روسيا في وسط كييف.

ووفقا للتقرير، احتضنت العاصمة الأوكرانية مأدبة خاصة لعيد الميلاد حيث شهدت وقفة للتظاهر ضد الغزو الروسي الذي يدخل شهره العاشر.


ليس بشروط أوكرانيا

وقال جالوزين، إن “النقص التام في قرارات وإجراءات نظام كييف الحالي، الذي يُعرف سياسيوه بعدم الالتزام وعدم القابلية للتفاوض ورهاب روسيا الصريح، أمر واضح.

 وعلى الرغم من أن روسيا لا ترفض خيار المفاوضات والتسوية السياسية بشأن الصراع، لن نتحدث عن الشروط التي طرحتها القيادة الأوكرانية. كل شيء يعتمد الآن فقط على استعداد كييف والغربيين لحل سياسي دبلوماسي حقيقي للأزمة”.

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