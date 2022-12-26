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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين للهيئات القضائية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 288 تابع الصادر في 25 ديسمبر 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 183 لسنة 2022 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.

والخاص بتعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل. 

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وجاء نص القرار كالأتي، المادة الأولى:   

تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسيير عمل الصندوق أو لحين انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق أيهما أقرب من خلال عقد الجمعية العمومية للصندوق.

وأضاف القرار، على أن يتم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس دائم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

أما عن المادةة الثانية فجاءت كالأتي:  

ينشر هذ القرارعلى الموقع الالكتاروني للهيئة وفي الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
 

الجريدة الرسمية الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق التأمين الخاص وزارة العدل صندوق التأمين الخاص للعاملين للهيئات القضائية

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