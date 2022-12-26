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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير عن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية: تشجع قدرات التفكير والإبداع لدى الطلاب

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ، لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، في إطار استكمال رحلة تطوير نظام التعليم.

تقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الخاصة بنظام التعليم الجديد 2.0

ومن جانبه ، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي واستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس ، تحرص الدولة المصرية علي تطوير شتي قطاعات الدولة بما  يؤلها للدخول بقوة في عصر المعرفة والمعلومات، ولعل من أهم تلك القطاعات قطاع التعليم والذي أصبح تطويره ضرورة وليس مجرد رفاهية وذلك بعد أن أظهرت التقارير الدولية مثل تقارير البنك الدولي تأخر مصر وحصولها علي مراكز متأخرة في التصنيفات العالمية لجودة التعليم .

و أضاف الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لصدى البلد ، يعتبر عنصر المناهح من أهم عناصر المنظومة التعليمية والذي حظي بالنصيب الأكبر من التطويروبشكل علمي بدأت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج علي نحو متتال من مرحلة رياض أطفال حتي الصف الخامس الابتدائي وسيشمل التطوير خلال السنوات القليلة القادمة مناهج الصف السادس الإبتدائي والمرحلة الإعدادية بحيب أصبحت المناهج المصرية مصممة وفقا المعايير العالمية وتخلصت من مشكلاتها القديمة والتي تمثلت في :

١. الحشو والتكرار للمعلومات والأفكار

٢. انفصالها عن المجتمع الدولي بل والمحلي

٣. قدم المعلومات المتضمنة في المناهج

٤. خلو المناهج من الأنشطة والاداءات العملية التي تقدم أدلة وشواهد علي تعلم الطالب المعلومات والمفاهيم المختلفة

٥. تضمن المناهج معلومات جافة تبعث الملل في نفس الطالب 

٦. تشجيع المناهج علي الحفظ والاستظهار لدي الطلاب واغفالها تفعيل القدرات العقلية العليا

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و تابع “ شوقى ” ، ومن هنا أصبحت  المناهج القديمة عقيمة تؤدي الي إنتاج متعلم غير قادر علي التفكير والابداع  والتعامل مع معطيات العصر الحديث ،وقد تمت مراعاة في المناهج الجديدة  تلافي تلك المشكلات والحرص علي  التزامها بالمحكات التالية تطبيق المعايير الدولية في تصميم تلك المناهج بحيث لا تختلف عن المناهج التعليمية في الدول المتقدمة ، خلوها من الحشو والتكرار، اتصالها الشديد بالبيئة الدولية ، تشجيع قدرات التفكير والابداع لدي الطلاب ، تضمينها أنشطة صفية وأداءات عملية و اعداد الطلاب للحياة بحيث تكون غير منفصلة عنها .

و أكد الخبير التربوى ، على أنه لابد عند تطبيق المناهج الجديدة  مراعاة  تدريب المعلمين بشكل جيد عليها قبل تطبيقها علي الطلاب ، مراعاة ان تكون المساحة الزمنية للفصل الدراسي تتناسب مع حجم المناهج الجديدة ، الاستجابة لبعض الملاحظات التي قد يبديها المعلمون او الطلاب اواولياء الامور فيما يتعلق بالمشكلات التي قد تظهر أثناء تدريس تلك المناهج مثل ضروة زيادة زمن تدريس تلك المناهج او توفير عدد أكبر من المعلمين للتدريس.  

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطوير مناهج المرحلة الإعدادية وزارة التربية والتعليم كلية التربية جامعة عين شمس جامعة عين شمس

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