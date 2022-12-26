عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة ليلة العمر.. عروسة بـ فستان الزفاف في قسم المحلة| ما القصة؟

عروس - أرشيفية
عروس - أرشيفية

قصة غريبة شهدتها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الإثنين، فقد توجهت عروس بفستان زفافها إلى مركز شرطة المحلة، لتحرر محضرا ضد عريسها واتهمته فيه بالتعدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من وجهها، وأيضا التعدى عليها بالألفاظ بعد دقائق من إنتهاء ليلة عرسهما.

 

قصة عروس المحلة بدأت بعد دقائق من انتهاء عرسها، فبالكاد أنهت العروس ليلة زفافها وحال خروجها لركوب السيارة وقف العريس إلى جوراها وحضرت والدتها للركوب في المقعد الأمامي للسيارة، إلا أن العريس رفض ذلك وقام بطردها من السيارة وأحضر شقيقته للركوب بدلا منها وهو ما أثار غضب عروس المحلة.

جثث متفحمة في أكياس سوداء.. ماذا حدث بمنطقة الست عطيفة في أسوان؟

زوجة تصرخ في محكمة الأسرة: بيديني مخدر وبنج عشان يعمل المحرمات

التفاصيل الكاملة لتعدى عريس على عروسته في المحلة

استقبلت طوارئ مستشفى المحلة العام، في الثانية من صباح اليوم الإثنين عروس بفستان الزفاف مصابة بكدمات متفرقة في الوجه، وقررت بعد تقديم الرعاية الطبية لها أن وراء ذلك عريسها حيث أتهمته بالتعدي عليها بالضرب بعد دقائق من إنتهاء ليلة زفافها، وضرب شقيقها أيضا أمام إحدى قاعات قرية بلقينا بمركز المحلة.

عروس

وقال شهود العيان على الواقعة، أنه بعد إنتهاء حفلة الزواج بدقائق قليلة، نشبت مشادة كلامية بين العريس وعروسته وذلك بسبب خلاف على أولوية ركوب والدة العروسة وشقيقة العريس في المقعد الأمامي لسيارة الزفاف، فقد رغبت عروس المحلة ركوب والدتها في المقعد الأمامي إلا أن عريسها رفض ذلك وقام بطردها من السيارة ثم تعدى بالضرب والألفاظ على عروسته.

صور سيدات عارية.. صباح في محكمة الأسرة: كان عامل ملاك طلع قواد

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قصة عروس المحلة.. ضربها عريسها في سيارة الزفاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من أسرة عروس، أتهمت فيه العروس زوجها بالتعدي عليها بالضرب والشتائم بعد دقائق من إنتهاء حفل الزفاف، وإحداث إصابات متفرقة في وجهها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وحمل رقم 8813 لسنة 2022 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عروس

وتم تحويل عروس المحلة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، حيث كانت إحدى قاعات أفراح قرية بلقينا بمركز المحلة قد شهدت مشاجرة بين عروس وعريسها، وتركت العروس زوجها وذهبت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فيه جراء اعتدائه عليها بالألفاظ والضرب، اعتراضا على جلوس والدتها في المقعد الأمامي لسيارة الزفاف.

المحلة عروس المحلة عريس المحلة واقعة زفاف المحلة عروسة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

وزير التعليم لـ صدى البلد: إلغاء الصف السادس الابتدائي العام القادم شائعة

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

جثث متفحمة في أكياس سوداء.. ماذا حدث بمنطقة الست عطيفة في أسوان؟

صور سيدات عارية.. صباح في محكمة الأسرة: كان عامل ملاك طلع قواد

زوجة تصرخ في محكمة الأسرة: بيديني مخدر وبنج عشان يعمل المحرمات

ترشيحاتنا

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد

ليس لدينا سوى الانتظار.. تعليق صحة البرلمان على ظهور متحور يوم القيامة

الوزراء : الاقتصاد العالمي يخسر 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي كورونا

موقف إنساني لثنائي منتخب المغرب بعد صرف مكافآت رابع كأس العالم

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

بملابس جريئة.. هبة السيسي تثير ضجة بإطلالة الكريسماس| شاهد

قبل بدء زيارات رأس السنة.. أسرار غير متوقعة عن إتيكيت الضيافة

جمعية نقاد السينما المصريين تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ