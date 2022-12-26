خناقة ليلة العمر.. عروسة بـ فستان الزفاف في قسم المحلة| ما القصة؟

قصة غريبة شهدتها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الإثنين، فقد توجهت عروس بفستان زفافها إلى مركز شرطة المحلة، لتحرر محضرا ضد عريسها واتهمته فيه بالتعدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من وجهها، وأيضا التعدى عليها بالألفاظ بعد دقائق من إنتهاء ليلة عرسهما.

قصة عروس المحلة بدأت بعد دقائق من انتهاء عرسها، فبالكاد أنهت العروس ليلة زفافها وحال خروجها لركوب السيارة وقف العريس إلى جوراها وحضرت والدتها للركوب في المقعد الأمامي للسيارة، إلا أن العريس رفض ذلك وقام بطردها من السيارة وأحضر شقيقته للركوب بدلا منها وهو ما أثار غضب عروس المحلة.

التفاصيل الكاملة لتعدى عريس على عروسته في المحلة

استقبلت طوارئ مستشفى المحلة العام، في الثانية من صباح اليوم الإثنين عروس بفستان الزفاف مصابة بكدمات متفرقة في الوجه، وقررت بعد تقديم الرعاية الطبية لها أن وراء ذلك عريسها حيث أتهمته بالتعدي عليها بالضرب بعد دقائق من إنتهاء ليلة زفافها، وضرب شقيقها أيضا أمام إحدى قاعات قرية بلقينا بمركز المحلة.

عروس

وقال شهود العيان على الواقعة، أنه بعد إنتهاء حفلة الزواج بدقائق قليلة، نشبت مشادة كلامية بين العريس وعروسته وذلك بسبب خلاف على أولوية ركوب والدة العروسة وشقيقة العريس في المقعد الأمامي لسيارة الزفاف، فقد رغبت عروس المحلة ركوب والدتها في المقعد الأمامي إلا أن عريسها رفض ذلك وقام بطردها من السيارة ثم تعدى بالضرب والألفاظ على عروسته.

قصة عروس المحلة.. ضربها عريسها في سيارة الزفاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من أسرة عروس، أتهمت فيه العروس زوجها بالتعدي عليها بالضرب والشتائم بعد دقائق من إنتهاء حفل الزفاف، وإحداث إصابات متفرقة في وجهها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وحمل رقم 8813 لسنة 2022 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عروس

وتم تحويل عروس المحلة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، حيث كانت إحدى قاعات أفراح قرية بلقينا بمركز المحلة قد شهدت مشاجرة بين عروس وعريسها، وتركت العروس زوجها وذهبت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فيه جراء اعتدائه عليها بالألفاظ والضرب، اعتراضا على جلوس والدتها في المقعد الأمامي لسيارة الزفاف.