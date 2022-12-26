خبير تربوى يوضح متطلبات تحتاجها مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة

كشف الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، على الموضوعات التى يمكن أن توضع بالمقررات خلال هذا التطور.

وقال الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، أن تطوير المناهج يعتبر ركنا أساسيا وبالغ الأهمية في تطوير التعليم وقد بدأت وزارة التربية والتعليم خطة شاملة لتطوير التعليم المصري وتضمن المحور الأهم فيها تطوير المناهج بدءا من مرحلة رياض الأطفال.

و أشار “ حجازى ” ، إلى أنه قد وصل قطار تطوير المناهج الان إلى المرحلة الإعدادية وهي مرحلة بطبيعتها وسط بين مرحلتين مرحلة التهيئة ووضع الأسس والجذور وهي المرحلة الإبتدائية ومرحلة الإثمار والنضوج وهي المرحلة الثانوية وعليه فإن مناهج المرحلة الإعدادية تمثل مرحلة بناء الهيكل بالنسبة لمعارف ومهارات الطالب وهي حلقة الوصل بين ما تعلمه في المرحلة الابتدائية وما سوف يتعلمه في المرحلة الثانوية ويجب أن يراعى عند إعدادها مجموعة من النقاط.

أولا: أن تكون امتدادا سلسا لمناهج المرحلة الإبتدائية بحيث تتدرج في صعوبتها وتبني على ما درسه الطالب في المرحلة الابتدائية ولكن بشكل أعمق وأكثر توسعا.

ثانيا :أن يتم التركيز فيها بشكل أكبر على مهارات القرن الحادي والعشرين والمهارات الرقمية.

ثالثا: أن تكون المناهج أكثر مرونة وقابلة للتطوير والتعديل المستمر

رابعا: أن يتاح فيها مساحة أكبر لنشاط الطالب ومساحة أكبر للممارسة والتطبيق

خامسا :أن تتضمن وحدات إثرائية خاصة بالموهوبين

سادسا :أن تراعي الخصائص النفسية والمعرفية لطلاب المرحلة الإعدادية

سابعا:أن تمهد بشكل مناسب لمناهج المرحلة الثانوية

ثامنا: أن تتضمن قدرا أكبر من التدريب على مهارات التفكير العليا ومهارات حل المشكلات ومهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر

تاسعا: أن تكون أكثر ارتباطا بقضايا المجتمع الدولي كتغير المناخ وغيرها من القضايا

عاشرا:أن تكون أكثر اتساقا مع المعايير الدولية وأكثر ارتباطا بقضايا التنمية.