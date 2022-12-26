عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوى يوضح متطلبات تحتاجها مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة

الدكتور عاصم حجازى
الدكتور عاصم حجازى

كشف الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، على الموضوعات التى يمكن أن توضع بالمقررات خلال هذا التطور.

وقال الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، أن تطوير المناهج يعتبر ركنا أساسيا وبالغ الأهمية في تطوير التعليم وقد بدأت وزارة التربية والتعليم خطة شاملة لتطوير التعليم المصري وتضمن المحور الأهم فيها تطوير المناهج بدءا من مرحلة رياض الأطفال. 

و أشار “ حجازى ” ، إلى أنه قد وصل قطار تطوير المناهج الان إلى المرحلة الإعدادية وهي مرحلة بطبيعتها وسط بين مرحلتين مرحلة التهيئة ووضع الأسس والجذور وهي المرحلة الإبتدائية ومرحلة الإثمار والنضوج وهي المرحلة الثانوية وعليه فإن مناهج المرحلة الإعدادية تمثل مرحلة بناء الهيكل بالنسبة لمعارف ومهارات الطالب وهي حلقة الوصل بين ما تعلمه في المرحلة الابتدائية وما سوف يتعلمه في المرحلة الثانوية ويجب أن يراعى عند إعدادها مجموعة من النقاط.

أولا: أن تكون امتدادا سلسا لمناهج المرحلة الإبتدائية بحيث تتدرج في صعوبتها وتبني على ما درسه الطالب في المرحلة الابتدائية ولكن بشكل أعمق وأكثر توسعا. 

ثانيا :أن يتم التركيز فيها بشكل أكبر على مهارات القرن الحادي والعشرين والمهارات الرقمية.

 

txt

إنشاء كلية تكنولوجية وعلوم الفضاء في جامعة القاهرة الدولية ..تفاصيل

ثالثا: أن تكون المناهج أكثر مرونة وقابلة للتطوير والتعديل المستمر 

رابعا: أن يتاح فيها مساحة أكبر لنشاط الطالب ومساحة أكبر للممارسة والتطبيق 

خامسا :أن تتضمن وحدات  إثرائية خاصة بالموهوبين 

 سادسا :أن تراعي الخصائص النفسية والمعرفية لطلاب المرحلة الإعدادية 

سابعا:أن تمهد بشكل مناسب لمناهج المرحلة الثانوية

ثامنا: أن تتضمن قدرا أكبر من التدريب على مهارات التفكير العليا ومهارات حل المشكلات ومهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر

تاسعا: أن تكون أكثر ارتباطا بقضايا المجتمع الدولي كتغير المناخ وغيرها من القضايا 

عاشرا:أن تكون أكثر اتساقا مع المعايير الدولية وأكثر ارتباطا بقضايا التنمية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الدراسات العليا مرحلة رياض الاطفال أستاذ علم النفس التربوي مناهج المرحلة الاعدادية مناهج المرحلة الثانوية المرحلة الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هيلعب قدام الزمالك .. حيلة ذكية لعودة كهربا رغم عدم دفع الغرامة

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

جورجينا تفاجئ رونالدو بسيارة فارهة.. اعرف سعرها | فيديو

يبدأ من 1000 جنيه وعائد شهري .. اِعرف حساب التوفير من البنك الأهلي

توثيق الطلاق الشفوي.. كبار العلماء: يحق لولي الأمر توقيع عقوبة على الممتنع

لـ طلاب الثانوية العامة | مفاجآت في تنسيق الترم الثاني بالجامعات الخاصة

رسوم على شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي لتمويل صندوق دعم الأسرة| مقترح

نوران جوهر تواصل الصدارة.. سيطرة مصرية مطلقة على التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرض العجائب الشتوية.. مناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ

دبحوني.. لأول مرة نكشف تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لـ نادية الجندي في 2022

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

فيديو

بعد غنائها مع أنغام.. حكاية أغنية فاز بها حميد الشاعري بعد دور كوتشينة

مش مكسوفة من بوسة فيلم صاحبتي.. تصريحات جريئة لابنة شقيقة إلهام شاهين.. فيديوجراف

دبحوني.. لأول مرة نكشف تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ