أخبار التوك شو.. السيسي يزف خبرًا سارًا لـ المصريين.. ويوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج.. ويعلق على أسعار السلع

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنعي مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية بـ أبو رواش ، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التصريحات .

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي، مضيفاً أن الدولة تحتاج إلى تصنيع بعض المنتجات لتقليل استيرادها من الخارج.

تقليل الاستيراد

وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم في إفتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أن تصنيع المنتجات في مصر وتقليل الاستيراد، يعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين المصريين، ويزيد من التعامل بالجنيه المصري، بدلاً من الدولار.

وتابع السيسي:"كل ما ننتج مواد كنا بنجيبها من برا، كل ما الضغط على الدولار بيقل، أنا بسمع كلام كتير، زي أرجو أن أنتو تخفضوا من المشاريع القومية، عشان تخفف العبء على الدولار، لا يا جماعة"

السيسي يزف خبرًا سارًا لـ المصريين

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة عندما تحركت فى بعض المواد الاستراتيجية لـ الدولة كانت من ضمنها الكلور، والغازات الطبية، وأن إنتاج الدولة من الغازات الطبية من قبل كان يكفى ولكن بعد أزمة كورونا كان يجب أن يكون هناك تطور، وإنتاج كميات أكبر لتكفية الاحتياجات.

وأضاف الرئيس السيسي ، أن عدم الاستقرار فى العالم ينتج عنه عدم الاستقرار فى بعض المنتجات، وأوضح أنه سيتم افتتاح مصنع الكلور والفوكس لـ الهيدروجين فى إبريل 2024.

كشف أن الدولة تقوم بعمل توفير لـ المنتجات الاستراتيجية، وأن الدولة الأن نتج 50% من السوق المصري، وأنه سيكون هناك اكتفاء بنسبة 100، من الكلور.

الرئيس السيسي

والله ما في أكثر من كده نقدر نعمل.. السيسي عن أسعار السلع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأسمدة اذا تم تسعيريها بالأسعار العالمية ستكون عالية للغاية، ولكن الدولة مازالت تدعم من أجل الفلاح.

وأضاف الرئيس السيسي أن الطن أبو 6000 هيبقى بـ 12 ألف و 18، وهذا سينتج عنها زيادة فى الأسعار، ولكن الدولة لن تفعل ذلك.

مسارنا يبحث عن ميزانية بعيدة عن ميزانية الدولة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حديث دار بينه وبين المسؤول عن الجمعيات الأهلية ، قائلا : " كلمته وسألته عندك ربح ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس قالي لا قولتله أنت ماشي غلط " .

وأكمل " السيسي " : كلمته تاني قالي حجم الطلب زاد والتكلفة زادت ومقدرش أقول لحد جي جمعية خيرية مقدرش أعالجك .. وبربط الموضوع ده بالمسار اللي وجدته عشان نوفرميزانية بعيدة عن ميزاينة الدولة " .

لو وفرنا 10% من دخل القناة خلال 43 سنة لكان لدينا 50 مليار دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجميع يجب أن يتكاتف من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، وأن الدكتور مصطفى مدبولى عندما كان وزير لـ الإسكان و"عرض عليا حجم الأموال الموجودة بالصندوق، كانت 750 مليون جنيه، و اليوم وصل لـ نصف تريليون جنيه"، وانفعل الرئيس" واللى يقولي ادينى الفلوس دي، يبقى ده اللى خرب البلد ".

وكشف أن قناة السويس جمعت من عام 75 أى من 44 سنة حتى اليوم، 200 مليار دولار، " لو حد جاب 10% وتم وضعهم فى صندوق، لكان هذا له رد إيجابي".

وأضاف: لو وفرنا 10% من دخل القناة خلال 43 سنة لكان لدينا 50 مليار دولار الآن.

مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في العام

أكد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية في العام، مضيفاً أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات تحتاج 8 مليارات جنيه للعمل شهرياً.

السيسي يوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجميع يجب أن يفهم معنى الدين الحقيقي، وأن الدولة عليها أن تقوم بوضع قواعد وقوانين ونظم، ولكن الضمير سيحاسب عليها الله.

وأشار إلى أن الزوج يقوم بعمل فرح بمبالغ كبيرة، وأن اللى يقدر على الجواز يقدر يدفع، الأسرة تتشاجر على الذهب والشبكة، فالمبلغ الذى سيتم دفعه ليس كبير.

أكد ، أن الكشف الطبي، للمقبلين على الزواج سيكون بموافقة لجنة برئاسة قاضٍ، والنتائج تكون مميكنة، من وزارة الصحة، ويكون فيها سلامة التحاليل:" انا مش بعقد أن بطمن كل أسرة، وأن الزواج ليس بالأمر البسيط".

وأكد، أنه عندما تحدث عن عدم الإنجاب فى أول ثلاث سنوات، البعض فهم أنه يقول ذلك من أجل تنظيم الانجاب.