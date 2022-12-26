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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لـ طلاب الثانوية العامة | مفاجآت في تنسيق الترم الثاني بالجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

يستعد المجلس الأعلى للجامعات لانطلاق تنسيق الجامعات الخاصة ، خلال شهر يناير المقبل ، حيث يطلع الطلاب على الحدود الدنيا للكليات وتفاصيل التقديم والأماكن الشاغرة خاصة في كليات القمة.

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة لجميع طلاب الثانوية العامة في كليات الهندسة والطب بالجامعات الخاصة في تنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني وغيرها من الكليات في هذه المر حلة من التنسيق.


وأشار المصدر إلفى أن انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2022 - 2023 بالجامعات الخاصة سيكون في شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة من التنسيق كما هي ولم يتم بها تغيير، حيث يتم قبول الطلاب في التيرم الثاني بنفس قواعد القبول والحدود الدنيا المعلنة.


وجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 كالتالي:


كليات الطب 82%.

كليات طب الأسنان 80%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات الطب البيطري 70%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات التمريض 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الآداب 55%.

كليات التربية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات العلوم السنيمائية 55%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات الفنون التطبيقية 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الآثار 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.


تنسيق الجامعات الخاصة
وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

 

«جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوب، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، جامعة فاروس بالإسكندرية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة».
 

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