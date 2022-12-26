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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة عملة ميسي في الأرجنتين .. لفّت العالم وهذه حقيقتها

عملة ميسي في الأرجنتين
عملة ميسي في الأرجنتين

بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022 وفوز الأرجنتين بالبطولة منذ أيام قليلة، لم تتوقف الاحتفالات و الدعم للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفع كأس العالم خلال تسلمه في قطر بعد مباراة فرنسا والأرجنتين ، وضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالصور والمنشورات لـ ميسي و زوجته وأطفاله عقب احتفالات الفوز بكأس العالم. 

وخلال الساعات الماضية، انتشرت صورة لـ عملة الأرجنتين مطبوع عليها صورة ميسي، وتداولت أنباء على مواقع التواصل الإجتماعي مفادها : الأرجنتين  تصدر ورقة 1000 بيزو تحمل صورة ميسي ، وانتشرت صورة العملة بشكل واسع عبر صفحات السوشيال ميديا ، فما الحقيقة ؟ 

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حقيقة صورة ميسي على عملة الأرجنتين 

جاءت الصورة عبارة عن ورقة نقدية من فئة ألف بيزو مطبوع عليها وجه ميسي وكتب عليها اسمه  Lionel Messi، ومطبوع عليها أيضاً اسم البنك المركزي لجمهورية الارجنتين، كما تم تداول صورة اخرى لورقة نقدية من فئة الف بيزو، عليها صورة لاعبين يحتفلون بالكأس. 

وبالبحث في موقع البنك المركزي الأرجنتيني، فلم يتم نشر صورة تلك العملة التي تحمل صورة ميسي والتي تم تداولها مؤخراً ، وهو ما يؤكد أن الصورة مفبركة ومجرد صورة منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم ، وحباً في اللاعب العالمي ميسي. 

 البنك المركزي الأرجنتيني يستعرض كل الأوراق النقدية التي اعتمدت في البلاد وتطوره شكلها باستمرار، وصولا الى الورقة من فئة الـ1000 بيزو، ووفقاً لما هو منشور بموقع البنك الأرجنتيني، فإن مجموعة صور العملات الرسمية لا توجد ضمنها صورة العملة التي تحمل وجه ميسي. 

وقال فرناندو ألونسو، المتحدث باسم المصرف المركزي الأرجنتيني لفرانس برس: "لا يوجد لدينا أي مشروع لإصدار عملة عليها صورة ميسي".

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